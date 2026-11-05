La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec la réception du pays de Galles par la Norvège à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Les deux nations européennes abordent cette rencontre avec la volonté de prendre des points cruciaux pour améliorer leur position dans le groupe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur la rencontre, le prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Norvège - pays de Galles se jouera au stade Ullevaal d’Oslo. L’heure exacte du coup d’envoi sera confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets officiels à l’unité sont principalement distribués par Ticketmaster Norway, partenaire officiel de la Fédération norvégienne de football pour la billetterie, qui gère les ventes initiales au grand public pour les matches à domicile à Oslo. Les supporters doivent s’inscrire sur la plateforme et acheter leurs billets rapidement dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme StubHub constituent une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Norvège - pays de Galles ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard à l’unité pour les places accessibles au grand public derrière les buts de l’Ullevaal Stadion coûtent à partir d’environ 40 à 50 €.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix démarrent autour de 161 € lorsque les billets standard mis en vente initialement sont épuisés.

Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Norvège et du pays de Galles

La Norvège aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, pour huit buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-1 face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Auparavant, elle avait remporté deux matches à élimination directe consécutifs, en battant le Brésil 2-1 et la Côte d’Ivoire 2-1, après une lourde défaite 4-1 contre la France en phase de groupes. La Norvège avait entamé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 face au Sénégal.

Le pays de Galles compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 face à la Roumanie en amical, en juin. Avant cela, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana et contre l’Irlande du Nord, et s’était incliné face à la Bosnie-Herzégovine sur l’ensemble des matches de qualification pour la Coupe du monde. Son unique victoire dans cette série remonte à novembre 2025, avec un succès 7-1 face à la Macédoine du Nord.

Norvège - pays de Galles : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2011, lorsque le pays de Galles s’était imposé 4-1 au Cardiff City Stadium lors d’un match amical. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, le pays de Galles a gagné deux fois, la Norvège une fois et deux matches se sont terminés sur un nul. Le bilan des confrontations est serré, et la Norvège n’a battu le pays de Galles lors d’aucune de leurs quatre dernières rencontres.