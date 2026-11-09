La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec la réception du pays de Galles par la Norvège à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. Les deux nations européennes abordent cette rencontre avec la volonté de prendre des points cruciaux pour améliorer leur classement dans le groupe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, le prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le coup d’envoi de Norvège - pays de Galles sera donné à l’Ullevaal Stadion d’Oslo. L’heure exacte reste à confirmer auprès du diffuseur de votre région.

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets officiels à l’unité sont principalement distribués par Ticketmaster Norway, partenaire billetterie officiel de la Fédération norvégienne de football, qui gère la vente initiale au grand public pour les matches à domicile à Oslo. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire sur la plateforme et d’acheter leurs billets rapidement dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si la billetterie officielle affiche complet ou si les places classiques ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre solution.

Combien coûtent les billets pour Norvège - pays de Galles ?

Sur la billetterie officielle, les billets classiques à l’unité pour les places derrière les buts de l’Ullevaal Stadion coûtent à partir d’environ 40 à 50 €.

Sur le marché secondaire, les premiers prix sur des plateformes comme StubHub se situent autour de 161 € lorsque les places classiques de la billetterie officielle sont épuisées.

Norvège - pays de Galles en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Norvège et du pays de Galles

La Norvège aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, pour huit buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Auparavant, elle avait remporté deux matches à élimination directe consécutifs, face au Brésil (2-1) et à la Côte d’Ivoire (2-1), après une lourde défaite 4-1 contre la France en phase de groupes. La Norvège avait entamé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

Le pays de Galles compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Roumanie en amical, en juin. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana puis contre l’Irlande du Nord, et s’était incliné face à la Bosnie-Herzégovine sur l’ensemble des rencontres en qualifications pour la Coupe du monde. Son unique victoire sur cette période est un succès 7-1 contre la Macédoine du Nord, en novembre 2025.

Norvège - pays de Galles : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2011, lorsque le pays de Galles s’était imposé 4-1 au Cardiff City Stadium lors d’un match amical. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le pays de Galles a gagné deux fois, la Norvège une fois et deux matches se sont terminés sur un nul. Le bilan des confrontations est serré, et la Norvège n’a battu le pays de Galles lors d’aucune de leurs quatre dernières rencontres.