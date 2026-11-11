Monaco reçoit Angers le samedi 5 décembre 2026 au stade Louis-II, à Monaco.

Monaco et Angers ont livré plusieurs duels disputés en Ligue 1. Leur dernière confrontation en championnat remonte à février 2026, lorsque Monaco s’est imposé 2-0 au stade Louis-II. Sur leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, Monaco a pris l’avantage avec trois victoires, contre une pour Angers et un match nul.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Monaco-Angers, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Monaco-Angers en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Monaco-Angers sera donné au stade Louis-II, à Monaco. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles.

Ligue 1 - Journée 13 5 déc. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Comment acheter des billets pour Monaco-Angers en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre Monaco et Angers :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de l’AS Monaco : La billetterie officielle de l’AS Monaco est le principal canal, et le plus fiable, pour acheter directement des billets classiques. Elle permet de choisir parmi les différentes catégories de places du stade Louis-II.

La billetterie officielle de l’AS Monaco est le principal canal, et le plus fiable, pour acheter directement des billets classiques. Elle permet de choisir parmi les différentes catégories de places du stade Louis-II. Canaux officiels d’Angers SCO : Pour les supporters qui se déplacent, les billets sont généralement distribués via la billetterie officielle d’Angers SCO ou directement attribués à ses groupes de supporters.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les quotas de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Monaco-Angers en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour la prochaine rencontre de Ligue 1 entre Monaco et Angers :

1. Canaux officiels des clubs

Billets en catégorie standard : À partir d’environ 35 € à 50 € .

À partir d’environ . Places en catégorie intermédiaire et en tribunes latérales : Généralement entre 60 € et 100 € .

Généralement entre . Offres d’hospitalité et VIP : À partir de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés sur les billetteries officielles des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places derrière les buts et en tribune supérieure : À partir d’environ 48 € à 58 € .

À partir d’environ . Places classiques et en catégorie intermédiaire : Souvent proposées entre 65 € et 120 € .

Souvent proposées entre . Places premium à la revente et espaces VIP : De 140 € à plus de 400 €.

Monaco-Angers en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Monaco et d’Angers

Monaco compte une victoire, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa dernière sortie en championnat s’est soldée par une défaite 3-1 contre le Paris FC, le 1er novembre. Avant cela, Monaco avait fait match nul 1-1 contre Lille. Sa seule victoire en championnat sur cette période a été obtenue face à Lorient (1-0). Le club a également battu Fribourg 3-0 en Ligue Conférence et le CSKA Sofia 2-1 à l’extérieur sur la scène européenne.

Angers compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa rencontre la plus récente s’est achevée par une défaite 2-0 contre Lyon. Le club a aussi perdu 5-1 contre Brest et 5-2 contre Marseille sur cette période. Sa seule victoire, 2-0 contre Troyes, remonte à septembre, tandis qu’un nul vierge face à Lorient a témoigné d’une certaine solidité défensive.

Monaco-Angers : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Monaco a battu Angers 2-0 au stade Louis-II en Ligue 1. Sur leurs cinq dernières confrontations, Monaco s’est imposé trois fois, contre une victoire pour Angers et un match nul. Le seul succès angevin sur cette période remonte à novembre 2024, avec une victoire 1-0 au stade Louis-II.