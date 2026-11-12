Comment acheter des billets pour Middlesbrough-Derby County : prix en Championship, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Middlesbrough reçoit Derby County le samedi 5 Desember 2026 au Riverside Stadium, à Middlesbrough.

La dernière rencontre officielle entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Derby County s’était imposé de justesse à domicile (1-0) en Championship. Sur leurs cinq derniers affrontements, toutes compétitions confondues, Derby County possède un léger avantage avec trois victoires, contre deux pour Middlesbrough.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Middlesbrough contre Derby County, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Championship entre Middlesbrough et Derby County ?

Le match entre Middlesbrough et Derby County aura lieu au Riverside Stadium, à Middlesbrough, le samedi 5 Desember 2026.

Championship - Journée 19 5 déc. 2026 - 07:30 Riverside Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Championship entre Middlesbrough et Derby County ?

Pour acheter des billets pour cette rencontre de Championship entre Middlesbrough et Derby County, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : Achetez directement vos billets sur le portail officiel de billetterie de Middlesbrough FC ou auprès de la billetterie de Derby County, pour les places habituellement réservées aux supporters à domicile et à l’extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places proposées à la vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Championship entre Middlesbrough et Derby County ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour la rencontre de Championship entre Middlesbrough et Derby County :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes : De 31,50 £ à 40,50 £ .

De . Billets à tarif réduit : De 24,50 £ à 33,50 £ .

De . Billets jeunes : De 13,50 £ à 23,50 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places classiques : À partir d’environ 65 £ à 85 £ et plus .

À partir d’environ . Places premium ou en tribune latérale : De 95 £ à 120 £ et plus.

Middlesbrough contre Derby County en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Middlesbrough et de Derby County

Middlesbrough compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Championship. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Wrexham, mettant fin à une bonne série qui comprenait une victoire 5-1 sur le terrain de Bolton Wanderers et un succès 3-0 face à Charlton Athletic. Sur ces cinq matches, l’équipe de Hellberg a inscrit 13 buts et en a encaissé cinq, signe de son efficacité offensive sur cette période.

Les cinq derniers matches de Championship de Derby County se sont soldés par quatre défaites et un nul. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 4-0 contre Norwich City. Derby a également perdu 4-1 face à Millwall et aux Queens Park Rangers durant cette période. Son seul point a été obtenu grâce à un nul 1-1 contre Sheffield United. L’équipe n’a marqué que deux buts en cinq matches et en a encaissé 11.

Middlesbrough contre Derby County : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Derby County s’était imposé 1-0 à domicile en Championship. Sur leurs cinq derniers affrontements, Derby compte trois victoires contre deux pour Middlesbrough. Les succès de Middlesbrough ont été obtenus à domicile, notamment une victoire 2-1 en novembre 2025 et un succès 1-0 en mars 2025. La seule rencontre à sens unique parmi les résultats présentés est une victoire 4-1 de Middlesbrough à domicile en février 2022.