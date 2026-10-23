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Comment acheter des billets pour Manchester United-Roma : prix des places en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Manchester United affronte la Roma en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Manchester United et la Roma partagent une histoire européenne mémorable, marquée notamment par leur demi-finale tendue de Ligue Europa en 2020-21 et leurs confrontations en Ligue des champions en 2007-08.

Manchester United aborde cette période après des résultats contrastés sur la scène nationale, avec notamment des matches nuls récents contre Fulham et Everton, mais aussi une large victoire en Ligue des champions.

À quelle heure débute Manchester United-Roma en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Manchester United-Roma sera donné à Old Trafford, à Manchester, le mardi 3 novembre 2026.

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Comment acheter des billets pour Manchester United-Roma en Ligue des champions ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Manchester United et l’AS Roma à Old Trafford, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités officielles et vos préférences :

  • Billetterie officielle du club : Consultez la billetterie officielle de Manchester United pour les premières mises en vente, les ventes réservées aux membres et les éventuelles places encore disponibles pour le grand public.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Manchester United-Roma en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Manchester United et l’AS Roma à Old Trafford varie selon que vous les achetez auprès du club au prix initial ou sur une plateforme de revente.

1. Billetterie officielle du club

  • Place adulte classique : Environ 60 à 115 €, selon la catégorie et l’emplacement du bloc dans Old Trafford.
  • Tarifs réduits pour les matches de coupe et les membres : Les billets à tarif réduit pour les jeunes et les seniors, proposés par tirage au sort officiel du club ou lors des ventes réservées aux membres, coûtent généralement de 30 à 60 €.
  • Offres hospitalité officielles : Les billets donnant accès aux prestations d’hospitalité haut de gamme du club ou les séjours comprenant le match débutent autour de 250 €, puis augmentent selon la restauration et l’accès aux salons proposés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

  • Places en tribune supérieure ou derrière les buts : Les billets les moins chers à la revente débutent généralement autour de 140 à 175 €.
  • Places le long du terrain ou en tribune inférieure : Les places de milieu de gamme coûtent généralement entre 200 et 350 €.
  • Offres VIP et haut de gamme à la revente : Les places haut de gamme très demandées, les loges ou les offres VIP de dernière minute peuvent coûter de 400 à plus de 1 000 € selon leur emplacement exact et leur disponibilité.

Manchester United-Roma en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

Manchester United-Roma : La forme des deux équipes

Manchester United compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Fulham en Premier League. Le club avait également fait match nul 2-2 contre Everton plus tôt dans cette série. Sa seule victoire a été obtenue en Ligue des champions, 4-0 contre Sabah FK. United a inscrit neuf buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres, les deux défaites consécutives contre Brighton et Manchester City constituant le point bas de cette série.

La Roma a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 contre l’Inter Milan en Serie A, après avoir mené 2-0 à la mi-temps. Auparavant, elle avait battu le Torino 2-0 à l’extérieur et fait match nul 1-1 contre Fenerbahçe en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, la Roma a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

MUN

MUN - Forme

FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
But marqué (encaissé)
4/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ROM

ROM - Forme

INT
N2-2
COM
N0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United-Roma : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte aux demi-finales de la Ligue Europa 2020-21. Manchester United avait remporté le match aller 6-2 à Old Trafford, avant que la Roma ne s’impose 3-2 au retour en Italie. Les deux clubs s’étaient également affrontés à deux reprises en Ligue des champions en 2007-08, United remportant les deux matches, 2-0 à Rome puis 1-0 à Old Trafford. Sur les cinq confrontations recensées, United présente le meilleur bilan d’ensemble.

Face à face

Manchester UnitedNulRoma
3
1
1
Ligue Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
12Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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