Manchester United reçoit le RB Leipzig le mardi 8 décembre 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Leur toute première confrontation à Old Trafford, le 28 octobre 2020, s’est soldée par une large victoire 5-0 de Manchester United, portée par un triplé remarquable de Marcus Rashford. Un peu plus d’un mois plus tard, le 8 décembre 2020, le RB Leipzig a pris sa revanche lors du match retour en s’imposant 3-2 au terme d’une rencontre serrée en Allemagne, éliminant ainsi le club anglais dès la phase de groupes.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester United - RB Leipzig, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Manchester United - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Manchester United affronte le RB Leipzig à Old Trafford, à Manchester, le mardi 8 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Manchester United - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Manchester United et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels du club

Billets officiels du club : Acheter directement sur la billetterie officielle ou la plateforme réservée aux membres de Manchester United est le moyen le plus sûr et le principal moyen d’obtenir des places valides à Old Trafford.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Manchester United - RB Leipzig en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Manchester United et le RB Leipzig :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Les prix se situent généralement entre environ 45 € et 115 € .

Les prix se situent généralement entre environ . Offres officielles d’hospitalité et forfaits VIP : Les prix commencent à environ 140 € et peuvent dépasser 275 € selon les prestations incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques : Les prix commencent autour de 60 € à 95 € .

Les prix commencent autour de . Prix moyens sur les plateformes : Ils se situent généralement entre 165 € et 260 € .

Ils se situent généralement entre . Offres VIP ou forfaits comprenant plusieurs prestations sur le marché : Les prix vont de 200 € à plus de 390 €.

Manchester United - RB Leipzig en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et du RB Leipzig

Manchester United compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 4-4 face à Aston Villa en Premier League, après une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions. Avant cela, United s’était incliné 2-0 face à Chelsea et 3-0 contre l’AFC Bournemouth, ainsi que 4-1 contre Côme en Ligue des champions. Sur ces cinq matchs, United a inscrit 10 buts et en a encaissé 13.

Le RB Leipzig compte trois victoires, une défaite et aucun nul lors de ses cinq derniers matchs. Il a récemment battu Augsbourg 5-2 en Bundesliga, après une victoire 4-0 contre Elversberg. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-2 face à Manchester City en Ligue des champions. Leipzig a marqué 14 buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres, affichant une production offensive régulière.

Manchester United - RB Leipzig : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre ces clubs remonte au 8 décembre 2020, lorsque le RB Leipzig avait battu Manchester United 3-2 en phase de groupes de la Ligue des champions. Leur confrontation précédente, disputée à Old Trafford le 28 octobre 2020, s’était achevée sur une victoire 5-0 de United. Sur ces deux matchs, Manchester United et Leipzig comptent chacun une victoire, avec sept buts inscrits par United contre cinq pour Leipzig.