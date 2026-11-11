Manchester United accueille Coventry City le samedi 5 desember 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Manchester United et Coventry City ne se sont plus affrontés en Premier League depuis avril 2001, lorsque Manchester United s’était imposé 4-2 à Old Trafford. Leur dernière rencontre officielle remonte à la demi-finale de FA Cup d’avril 2024 à Wembley, au cours de laquelle Coventry a réalisé une remontée spectaculaire après avoir été mené de trois buts, avant que Manchester United ne se qualifie de justesse aux tirs au but.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester United contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Manchester United et Coventry City ?

Manchester United contre Coventry City à Old Trafford, à Manchester, le samedi 5 desember 2026.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester United et Coventry City Town ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Coventry City, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur le site officiel ou auprès de la billetterie de Manchester United. C’est la principale source, et la plus sûre, pour obtenir des billets au prix initial, sous réserve des catégories d’adhésion et des disponibilités.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’accès général sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester United et Coventry City ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Coventry City :

1. Canaux officiels du club

Billet standard adulte : Les prix débutent généralement autour de 80 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de billets d’accès général : Les prix débutent généralement autour de 104 £ à 105 £ ..

Les prix débutent généralement autour de à .. Places très demandées ou haut de gamme : Les prix vont de 242 £ à 360 £.

Manchester United contre Coventry City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et de Coventry City

Manchester United compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions, mettant fin à une série qui comprenait une défaite 2-0 contre Chelsea en Premier League et un revers 3-0 à Bournemouth. United a également perdu 4-1 contre Como en Ligue des champions durant cette période. Sur ces cinq matches, le club a inscrit sept buts et en a encaissé neuf.

Coventry City a remporté trois de ses cinq derniers matches de Premier League et en a perdu deux. Son dernier match s’est conclu par une victoire 3-1 à Sunderland, et le club a également battu Newcastle United 4-1. Coventry City s’est incliné 1-0 contre Fulham et 3-1 contre Tottenham Hotspur durant la même période. Le club a marqué huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Manchester United contre Coventry City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en FA Cup en avril 2024 et s’est achevée sur un nul 3-3 entre Coventry City et Manchester United. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, Manchester United compte trois victoires, contre un match nul et une victoire de Coventry. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en Premier League depuis avril 2001, lorsque United s’était imposé 4-2 à Old Trafford.