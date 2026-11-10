Comment acheter des billets pour Manchester United contre Brentford : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Manchester United reçoit Brentford le samedi 28 novembre 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Lors de leur dernière confrontation, le 27 avril 2026, Manchester United s’est imposé de justesse 2-1 à Old Trafford grâce à des buts de Casemiro et Benjamin Šeško. Brentford a déjà montré qu’il était capable de créer la surprise face à Manchester United, notamment en s’imposant largement 4-0 au début de la saison 2022–23.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester United contre Brentford, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre Manchester United et Brentford ?

Le coup d’envoi de Manchester United contre Brentford sera donné le samedi 28 novembre 2026 à Old Trafford, à Manchester.

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Manchester United et Brentford ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Brentford, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : L’achat de billets directement auprès du club nécessite généralement une adhésion officielle. Selon les disponibilités et les phases d’attribution, les membres peuvent participer à des tirages au sort ou accéder aux plateformes de revente officielles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester United et Brentford ?

Voici les différentes options tarifaires pour le prochain match de Premier League entre Manchester United et Brentford :

1. Canaux officiels du club

Prix nominal / tarif standard : Généralement compris entre environ 45 £ et 86 £ .

Généralement compris entre environ . Formules d’hospitalité officielles : À partir d’environ 200 £ à 250 £ et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tarifs standard à la revente : Ils commencent généralement autour de 105 £ à 120 £ pour les places situées dans les tribunes supérieures.

Manchester United contre Brentford en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester United et Brentford

Manchester United aborde cette rencontre sans victoire lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec un nul et quatre défaites sur cette période. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth en Premier League. Le club s’est également incliné 4-1 sur le terrain de Como en Ligue des champions. Manchester United a fait match nul 1-1 contre Leeds United et Tottenham Hotspur durant cette période, et a perdu 2-0 face à l’Atlético de Madrid en compétition européenne. Sur ces cinq matches, Manchester United a marqué quatre buts et en a encaissé dix.

Brentford présente un bilan récent plus équilibré, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus marquant est une victoire 3-0 contre Chelsea en Premier League. Son dernier match s’est terminé sur un nul 1-1 sur le terrain de Hull City. Brentford a inscrit huit buts et en a encaissé six sur cette période.

Manchester United contre Brentford : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2026, lorsque Manchester United s’est imposé 2-1 à Old Trafford en Premier League. Brentford a remporté deux des cinq derniers duels entre les deux équipes, contre deux victoires pour Manchester United et un match nul. Parmi les succès de Brentford sur cette période figurent une victoire 3-1 sur son terrain en septembre 2025 et une victoire 4-3 à domicile en mai 2025.