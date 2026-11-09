Manchester City reçoit Naples le mardi 24 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

La dernière confrontation officielle entre les deux clubs a eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026. Manchester City s’était imposé 2-0 à l’Etihad Stadium. Sur l’ensemble de leurs confrontations dans les compétitions officielles de l’UEFA, Manchester City compte trois victoires contre deux pour Naples, ainsi qu’un match nul.

À quelle heure débute le match de Ligue des champions entre Manchester City et le SSC Naples ?

Le match entre Manchester City et Naples se déroule le mardi 24 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Manchester City et le SSC Naples ?

Plusieurs options principales permettent d’acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Manchester City et le SSC Naples :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : L’achat directement sur le site officiel de Manchester City est la méthode la plus sûre et la plus directe. Il nécessite généralement une adhésion active au club, comme une adhésion Matchday ou Premium, pour accéder aux périodes de vente selon les critères liés aux réservations précédentes. Les billets officiels en vente générale et les formules d’hospitalité y sont proposés directement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les options officielles du club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets en vente générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents de billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Manchester City et le SSC Naples ?

Voici les différentes options de billetterie et les prix estimés en euros pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Manchester City et le SSC Naples :

1. Canaux officiels du club

Billets en vente générale (tribune supérieure / derrière le but) : À partir d’environ 55 à 70 € , selon le niveau et le bloc de sièges exacts.

À partir d’environ , selon le niveau et le bloc de sièges exacts. Billets en vente générale (tribune latérale / places centrales) : Généralement entre 80 et 130 € pour les membres lors des premières périodes de vente.

Généralement entre pour les membres lors des premières périodes de vente. Formules d’hospitalité officielles : À partir d’environ 200 à 400 €, selon la prestation proposée dans le salon concerné.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels proposés directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente, tribune supérieure / derrière le but : Généralement à partir d’environ 60 à 95 € .

Généralement à partir d’environ . Revente, tribune inférieure / tribune latérale : Entre 100 et 230 € .

Entre . Revente de billets VIP et de formules d’hospitalité : Entre 250 € et plus de 500 €, selon la plateforme et les prestations incluses.

Manchester City - SSC Naples en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et du SSC Naples

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est un revers 2-4 à domicile contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Lors de sa dernière rencontre, le club s’est imposé 5-1 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu Ipswich Town 3-2 en Premier League et Sunderland 5-3 au cours de cette série. City a inscrit 18 buts et en a encaissé 11 sur ces cinq matches, affichant une production offensive régulière.

Naples compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-3 contre Bodo/Glimt en Ligue des champions, mais le club a également perdu 1-0 contre Venezia en Serie A et 3-1 contre Villarreal en Ligue des champions sur cette période. Il a aussi battu Frosinone 3-0 en Serie A et fait match nul 1-1 contre la Fiorentina. Naples a marqué 12 buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Manchester City - SSC Naples : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026, lorsque Manchester City s’est imposé 2-0 à l’Etihad Stadium en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Ligue des champions, City compte trois victoires contre deux pour Naples. Les deux équipes ont également fait match nul une fois sur cette période. La dernière victoire de Naples remonte à novembre 2011, avec un succès 2-1 à domicile.