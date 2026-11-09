Manchester City reçoit Fulham le samedi 21 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City possède un net avantage historique dans cette affiche de Premier League, avec 23 victoires en 36 confrontations face à Fulham. Les rencontres récentes entre les deux équipes ont été riches en buts, notamment une spectaculaire victoire 5-4 de Manchester City à Craven Cottage.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester City-Fulham en Premier League ?

Manchester City-Fulham aura lieu à l’Etihad Stadium, à Manchester, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City-Fulham en Premier League ?

Il existe plusieurs moyens principaux d’acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets à leur prix initial est de passer directement par la billetterie officielle de Manchester City. Il faut généralement souscrire une formule d’adhésion au club, comme Matchday, Junior ou Premium Membership, pour accéder aux ventes pendant les périodes prévues. Pour cette catégorie de match, les nouveaux adhérents comme les adhérents actuels peuvent généralement acheter des billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Manchester City-Fulham en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium, selon qu’ils sont proposés officiellement par le club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Quota spécial pour les supporters locaux : Manchester City réserve un nombre limité de billets pour chaque match à domicile au prix de 10 £ pour les adultes, avec des tarifs inférieurs pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants.

Manchester City réserve un nombre limité de billets pour chaque match à domicile au prix de pour les adultes, avec des tarifs inférieurs pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants. Prix initial des billets classiques : Les billets d’entrée classiques achetés directement par l’intermédiaire des formules d’adhésion officielles du club coûtent généralement entre environ 30 et plus de 60 £ , selon la formule choisie et l’emplacement dans le stade.

Les billets d’entrée classiques achetés directement par l’intermédiaire des formules d’adhésion officielles du club coûtent généralement entre environ , selon la formule choisie et l’emplacement dans le stade. Offres d’hospitalité officielles : Les prestations d’hospitalité supplémentaires proposées officiellement par le club, comme les sièges rembourrés et l’accès à un salon, débutent généralement aux alentours de 150 à plus de 250 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Offres les moins chères : Les places les plus abordables débutent aux alentours de 45 à 76 £ .

Les places les plus abordables débutent aux alentours de . Prix moyens à la revente : Pour la plupart des places classiques sur les côtés du terrain ou dans les tribunes intermédiaires, la fourchette de prix médiane se situe entre 100 et 145 £ .

Pour la plupart des places classiques sur les côtés du terrain ou dans les tribunes intermédiaires, la fourchette de prix médiane se situe entre . Revente de places premium et VIP : Selon les disponibilités, les prestations d’hospitalité très demandées ou les places de choix au centre des tribunes basses peuvent coûter de 160 à plus de 745 £.

Manchester City-Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Fulham

Manchester City aborde cette rencontre après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (4-2). Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé de haute lutte contre Ipswich Town en Premier League (3-2). Il a également battu Liverpool (3-0) et Sunderland (5-3) au cours de cette série. City a inscrit 18 buts lors de ces cinq matches, mais en a aussi encaissé 12, ce qui laisse entrevoir une certaine fragilité défensive malgré ses bons résultats.

Fulham compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Hull City en Premier League. Plus tôt dans cette série, le club a également tenu Liverpool en échec sans encaisser de but et fait match nul 1-1 avec Manchester United. La défaite 2-1 face à Ipswich Town est son seul revers sur cette période, durant laquelle Fulham a montré sa capacité à obtenir des résultats face à des adversaires solides.

Manchester City-Fulham : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 3-0 de Manchester City en Premier League, à l’Etihad Stadium, en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en Premier League, City présente un bilan global solide, avec quatre victoires, contre aucune pour Fulham. La seule exception a été une remarquable défaite 4-5 de City à Craven Cottage en décembre 2025, la seule occasion de cette série où Fulham a pris les trois points.