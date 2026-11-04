Manchester City reçoit Naples le mardi 24 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

La dernière rencontre officielle entre les deux clubs a eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026. Manchester City s’était alors imposé 2-0 à l’Etihad Stadium. Sur l’ensemble de leurs confrontations dans les compétitions officielles de l’UEFA, Manchester City compte trois victoires contre deux pour Naples, ainsi qu’un match nul.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Naples, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester City contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Manchester City affrontera Naples à l’Etihad Stadium, à Manchester, le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre Manchester City et SSC Napoli :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter ses billets directement sur le site officiel de Manchester City est la méthode la plus sûre et la plus directe. Il faut généralement disposer d’une adhésion active au club, comme une formule Matchday ou Premium, pour accéder aux périodes de vente selon les critères liés aux réservations précédentes. C’est également là que sont proposés directement les billets classiques et les formules d’hospitalité officielles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Voici les différentes options de billetterie et leurs prix estimés en euros pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Manchester City et SSC Napoli :

1. Canaux officiels du club

Places classiques (tribune supérieure / derrière le but) : À partir d’environ 55 à 70 € , selon le niveau et le bloc de sièges.

À partir d’environ , selon le niveau et le bloc de sièges. Places classiques (tribune latérale / vue centrale) : Généralement entre 80 et 130 € pour les membres lors des premières périodes de vente.

Généralement entre pour les membres lors des premières périodes de vente. Formules d’hospitalité officielles : À partir d’environ 200 à 400 €, selon la prestation proposée dans le salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Revente en tribune supérieure / derrière le but : Généralement à partir d’environ 60 à 95 € .

Généralement à partir d’environ . Revente en tribune inférieure / tribune latérale : Entre 100 et 230 € .

Entre . Revente de billets VIP et de formules d’hospitalité : Entre 250 € et plus de 500 €, selon la plateforme et les prestations incluses.

Manchester City contre SSC Napoli en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et du SSC Napoli

Manchester City a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est un revers 4-2 à domicile face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 5-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu Ipswich Town 3-2 en Premier League et Sunderland 5-3 au cours de cette série. City a inscrit 18 buts et en a encaissé 11 en cinq matches, affichant une production offensive régulière.

Naples compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-3 contre Bodo/Glimt en Ligue des champions, mais le club s’est aussi incliné 1-0 face à Venezia en Serie A et 3-1 contre Villarreal en Ligue des champions sur cette période. Il a également battu Frosinone 3-0 en Serie A et fait match nul 1-1 contre la Fiorentina. Naples a marqué 12 buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Manchester City contre SSC Napoli : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026, lorsque Manchester City s’est imposé 2-0 à l’Etihad Stadium en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Ligue des champions, City compte trois victoires contre deux pour Naples. Les deux équipes ont également fait match nul une fois sur cette période. La dernière victoire de Naples remonte à novembre 2011, avec un succès 2-1 à domicile.