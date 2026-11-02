Manchester City reçoit Fulham le samedi 21 novembre 2026 à l’Etihad Stadium, à Manchester.

Manchester City possède un net avantage historique dans cette confrontation de Premier League, avec 23 victoires en 36 rencontres face à Fulham. Les récents duels entre les deux équipes ont été riches en buts, notamment lors d’une spectaculaire victoire 5-4 de Manchester City à Craven Cottage.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Manchester City contre Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Manchester City contre Fulham, à l’Etihad Stadium de Manchester, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Il existe plusieurs moyens d’acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le principal moyen, et le plus sûr, d’obtenir des billets au prix initial est de passer directement par la billetterie officielle de Manchester City. Cela nécessite généralement de souscrire une formule d’adhésion au club, comme Matchday, Junior ou Premium Membership, pour accéder aux périodes de vente correspondantes. Pour cette catégorie de match, les nouveaux membres comme les membres actuels peuvent généralement acheter des billets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Manchester City contre Fulham en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Fulham à l’Etihad Stadium, selon qu’ils sont proposés par le club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Quota spécial réservé aux supporters locaux : Manchester City réserve pour chaque match à domicile un nombre limité de billets au prix spécifique de 10 £ pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants.

Manchester City réserve pour chaque match à domicile un nombre limité de billets au prix spécifique de pour les adultes, avec des tarifs réduits pour les personnes bénéficiant d’une réduction et les jeunes enfants. Prix initial des billets classiques : Les billets classiques achetés directement auprès du club dans le cadre de ses différentes formules d’adhésion coûtent généralement entre 30 £ et plus de 60 £ environ, selon la formule et l’emplacement dans le stade.

Les billets classiques achetés directement auprès du club dans le cadre de ses différentes formules d’adhésion coûtent généralement entre environ, selon la formule et l’emplacement dans le stade. Offres hospitalité officielles : Les prestations hospitalité supplémentaires proposées officiellement par le club, comme les sièges rembourrés et l’accès à un salon, débutent généralement autour de 150 £ à plus de 250 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets les moins chers : Les places d’entrée de gamme débutent aux alentours de 45 £ à 76 £ .

Les places d’entrée de gamme débutent aux alentours de . Prix moyens à la revente : La plupart des places classiques en tribune latérale ou dans l’anneau intermédiaire se situent dans une fourchette médiane de 100 £ à 145 £ .

La plupart des places classiques en tribune latérale ou dans l’anneau intermédiaire se situent dans une fourchette médiane de . Revente de places premium et VIP : Les offres hospitalité très demandées ou les places centrales bien situées dans l’anneau inférieur peuvent coûter de 160 £ à plus de 745 £, selon les disponibilités.

Manchester City contre Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Manchester City et de Fulham

Manchester City aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (4-2). Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé difficilement contre Ipswich Town en Premier League (3-2). Il a également battu Liverpool (3-0) et Sunderland (5-3) durant cette série. City a inscrit 18 buts en cinq matches, mais en a aussi encaissé 12, signe d’une certaine fragilité défensive malgré ses bons résultats.

Fulham compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Hull City en Premier League. Plus tôt dans cette série, le club a également tenu Liverpool en échec sans encaisser de but et fait match nul 1-1 avec Manchester United. Sa défaite 2-1 contre Ipswich Town est la seule de cette période, durant laquelle Fulham a montré sa capacité à obtenir des résultats face à des adversaires de haut niveau.

Manchester City contre Fulham : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 3-0 de Manchester City à l’Etihad Stadium, en Premier League, en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations en championnat, City présente un solide bilan avec quatre victoires, contre aucune pour Fulham. La seule exception a été une remarquable défaite 4-5 de City à Craven Cottage en décembre 2025, la seule occasion de cette série où Fulham a pris les trois points.