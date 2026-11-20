Malaga reçoit le FC Barcelone le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga.

Lors de leur dernière confrontation officielle avant la longue absence de Malaga de l’élite espagnole, le FC Barcelone s’était imposé 2-0 sur la pelouse de Malaga le 10 mars 2018, grâce à des buts de Luis Suárez et Philippe Coutinho. À l’époque où cette affiche se disputait régulièrement, Lionel Messi était le principal bourreau de l’équipe andalouse, avec 10 buts inscrits contre elle au cours de sa carrière.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Malaga-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Malaga-Barcelone en Liga ?

Malaga-Barcelone se joue le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio La Rosaleda, à Malaga.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Comment acheter des billets pour Malaga-Barcelone en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Malaga et le FC Barcelone :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels du Málaga CF : La source principale la plus fiable est le site officiel de Malaga ( malagacf.com ), où les billets pour les matches à domicile sont d’abord proposés aux membres du club (socios), avant d’être mis en vente auprès du grand public.

La source principale la plus fiable est le site officiel de Malaga ( ), où les billets pour les matches à domicile sont d’abord proposés aux membres du club (socios), avant d’être mis en vente auprès du grand public. Canaux officiels du FC Barcelone : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, le site officiel du FC Barcelone (fcbarcelona.com) réserve parfois un contingent officiel de billets pour le secteur visiteurs aux membres inscrits du club et aux penyes (clubs de supporters).

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Malaga-Barcelone en Liga ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Liga entre Malaga et le FC Barcelone :

1. Canaux officiels des clubs

Derrière les buts / tribune supérieure (Fondo / Gol) : Les prix commencent généralement autour de 75 € .

Les prix commencent généralement autour de . Tribune latérale / places préférentielles (Preferencia) : Les prix vont de 80 à 110 € .

Les prix vont de . Tribune principale / catégories premium (Tribuna) : Les prix vont généralement de 90 à 130 € .

Les prix vont généralement de . Prestations VIP et espaces réservés aux entreprises : Les prix vont de 250 à 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub. Les billets y sont proposés à des prix qui varient selon la demande :

Tribune supérieure / revente générale : Les prix commencent généralement autour de 200 à 250 € .

Les prix commencent généralement autour de . Tribune inférieure et places en tribune latérale : Les prix vont souvent de 350 à plus de 600 € .

Les prix vont souvent de . Revente de prestations VIP et premium : Les prix vont souvent de 1 000 € à plus de 2 000 €.

Malaga-Barcelone en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Malaga et du FC Barcelone

Malaga aborde ce match en mauvaise forme, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son seul succès a été obtenu contre le Sporting de Alcazar en Coupe du Roi. Le club a perdu ses deux dernières rencontres de Liga, 1-2 contre le Racing Santander et 2-1 contre le Real Betis. Sur ces cinq matches, Malaga a marqué cinq buts et en a encaissé 11.

Le FC Barcelone compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 1-2 sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en Liga. Le club a également inscrit six buts sans en encaisser contre le Deportivo Alavés. Ses deux défaites ont été concédées face au Real Madrid en Liga et au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, le FC Barcelone a marqué 12 buts et en a encaissé 9.

Malaga-Barcelone : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2018, lorsque le FC Barcelone s’était imposé 2-0 à La Rosaleda en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, le FC Barcelone a gagné trois fois, Malaga une fois, et un match s’est terminé par un nul. Le FC Barcelone a inscrit huit buts lors de ces rencontres, contre quatre pour Malaga.