Lorient reçoit Rennes le dimanche 22 novembre 2026 au stade du Moustoir, à Lorient.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 24 janvier 2026, Lorient s'est imposé 2-0 à l'extérieur, au Roazhon Park. Auparavant, en août 2025, Lorient avait largement dominé Rennes à domicile, s'imposant 4-0 au stade du Moustoir.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Lorient-Rennes, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu Lorient-Rennes en Ligue 1 ?

Le match Lorient-Rennes aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 au stade du Moustoir, à Lorient.

Ligue 1 - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Comment acheter des billets pour Lorient-Rennes en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lorient et Rennes :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les billetteries et les sites officiels du FC Lorient et du Stade Rennais F.C. pour les ventes directes, les périodes de priorité réservées aux membres et l'ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Rennes en Ligue 1 ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le FC Lorient et le Stade Rennais au stade du Moustoir :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les prix commencent autour de 25 à 35 € pour les catégories de places standard derrière les buts ou dans les angles du stade.

Les prix commencent autour de pour les catégories de places standard derrière les buts ou dans les angles du stade. Tribunes latérales et centrales : Les prix vont d'environ 45 à plus de 90 €, selon la catégorie et l'emplacement exacts dans le stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères et en tribune supérieure : Les prix commencent généralement autour de 55 à 65 € pour les places en tribune supérieure ou offrant une vue moins recherchée.

: Les prix commencent généralement autour de pour les places en tribune supérieure ou offrant une vue moins recherchée. Formules VIP et prestations haut de gamme : Les prix dépassent 150 à 300 € selon les disponibilités à l'approche du match.

Lorient-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Lorient et de Rennes

Lorient compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Son dernier résultat est une victoire 1-0 à domicile contre Monaco le 18 octobre. Le club a également battu le Paris FC 1-0 le 10 octobre. Sur cette série de cinq matches, Lorient a marqué six buts et en a encaissé cinq. Sa seule défaite a été concédée face au Mans (2-1) en septembre.

Rennes a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite 4-3 contre le Paris FC en Ligue 1 le 18 octobre. Auparavant, le club avait battu l'OFI Crète 2-1 en Ligue Europa et Auxerre 4-1 en championnat. La défaite 4-0 contre Lyon en septembre reste le point bas de cette série. Sur ces cinq matches, Rennes a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Lorient-Rennes : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces clubs remonte au 24 janvier 2026, lorsque Rennes s'est imposé 2-0 à domicile contre Lorient en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Lorient compte trois victoires contre deux pour Rennes, les deux équipes ayant inscrit 13 buts au total. Le résultat le plus large de Lorient sur cette période est une victoire 4-0 à domicile en août 2025.