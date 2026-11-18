Lorient reçoit Lille le dimanche 13 décembre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul disputé (1-1), après une égalisation tardive de Lorient. Historiquement, le LOSC Lille a pris l’ascendant sur le FC Lorient en Ligue 1, avec 14 victoires lors de leurs 24 dernières confrontations en championnat, contre 7 pour Lorient.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lorient-Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lorient-Lille en Ligue 1 ?

Lorient-Lille aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 au Stade du Moustoir, à Lorient.

Comment acheter des billets pour Lorient-Lille en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour Lorient-Lille en Ligue 1 :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du FC Lorient : Le moyen le plus direct et le moins cher d’obtenir des billets à leur prix initial est de passer par la billetterie officielle en ligne du FC Lorient.

Le moyen le plus direct et le moins cher d’obtenir des billets à leur prix initial est de passer par la billetterie officielle en ligne du FC Lorient. Billets réservés aux supporters visiteurs (LOSC Lille) : Si vous soutenez Lille et souhaitez prendre place dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement par les canaux officiels du LOSC Lille ou par des groupes de supporters lillois reconnus, plutôt que par la billetterie grand public de Lorient.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lorient-Lille en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain Lorient-Lille en Ligue 1 :

1. Canaux officiels des clubs

Jeunes et tarifs réduits : 10 à 20 €.

10 à 20 €. Tribunes derrière les buts (virages nord et sud) : 15 à 30 €.

15 à 30 €. Tribune latérale (Tribune Crédit Agricole) : 30 à 45 €.

30 à 45 €. Tribune principale centrale (Tribune Jean Floc'h / Honneur) : 45 à plus de 60 €.

45 à plus de 60 €. Offres officielles VIP et hospitalité : 150 à plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Catégorie 2 / premiers prix à la revente : 38 à 48 €.

38 à 48 €. Places standard / prix moyens à la revente : 60 à 85 €.

60 à 85 €. Catégorie 1 / places premium à la revente : 90 à plus de 130 €.

Lorient-Lille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lorient et de Lille

Lorient compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 sur la pelouse du Havre. Sur cette période, le club a également battu Monaco 1-0 et le Paris FC 1-0. Sa seule défaite a été concédée face à Brest (0-2). Lorient a marqué quatre buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres, un bilan qui témoigne de sa solidité défensive ces dernières semaines.

Lille compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Rennes en Ligue 1. Lille avait également battu Lens 1-0 plus tôt sur cette période. Sa seule défaite est un revers 2-4 face à Galatasaray en Ligue des champions. Lille a marqué six buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Lorient-Lille : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 8 mars 2026. Elles avaient fait match nul 1-1 en Ligue 1 sur le terrain de Lille. Auparavant, Lille s’était imposé 7-1 au Stade du Moustoir en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Lille compte trois victoires contre une pour Lorient et un match nul. Ces rencontres ont produit 17 buts au total.