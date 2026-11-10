Liverpool reçoit Sunderland le mercredi 2 Desember 2026 à Anfield, à Liverpool.

Leurs récentes confrontations en Premier League reflètent l’ascendant historique de Liverpool, qui a remporté leur dernier match officiel 1–0 au Stadium of Light, en février 2026. Leur précédente rencontre à Anfield, en décembre 2025, s’était soldée par un match nul très disputé (1–1).

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Liverpool contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Liverpool contre Sunderland en Premier League ?

Le coup d’envoi de Liverpool contre Sunderland sera donné à Anfield, à Liverpool, le mercredi 2 Desember 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 14:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool contre Sunderland en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Sunderland, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les membres qui remplissent les conditions requises en matière d’achats antérieurs ou de crédits peuvent participer aux ventes officielles, aux tirages au sort et aux phases de vente supplémentaires directement sur le site officiel du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Liverpool contre Sunderland en Premier League ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Sunderland :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : les prix de vente initiaux se situent généralement entre environ 9 £ et 60 £ .

les prix de vente initiaux se situent généralement entre environ . Offres d’hospitalité officielles : elles commencent généralement aux alentours de 150 £ à 300 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de revente : Ils commencent généralement aux alentours de 80 £ à 150 £ pour les places en tribune haute ou à visibilité réduite, tandis que les places très demandées ou situées dans les zones centrales coûtent facilement entre 200 £ et 500 £ ou plus par billet.

Liverpool contre Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et de Sunderland

Liverpool a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sa seule défaite ayant été concédée face à Manchester City (0-3). Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 2-0 à domicile contre Brighton en Premier League. Il a également battu Villarreal (4-3) et Brentford (1-2 à l’extérieur). Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué 16 buts et en a encaissé neuf.

Sunderland affiche une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier match s’est terminé sur un nul 0-0 à domicile contre Leeds United en Premier League, après un nul 1-1 contre Lech Poznan en Ligue Europa. Sunderland a marqué quatre buts et en a encaissé cinq sur cette série de cinq matches. Sa seule victoire a été obtenue sur le terrain de Torreense en compétition européenne.

Liverpool contre Sunderland : les dernières confrontations

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors d’un match amical de préparation en juillet 2026, remporté 4-2 par Liverpool. En match officiel, Liverpool s’est imposé 1-0 sur le terrain de Sunderland en Premier League en février 2026, tandis que leur confrontation à Anfield en décembre 2025 s’est achevée sur le score de 1-1. Le bilan récent de leurs confrontations reflète la domination de Liverpool, vainqueur de trois de leurs cinq derniers duels. Sunderland n’est pas parvenu à le battre lors de leurs dernières rencontres officielles.