Liverpool reçoit Manchester United le dimanche 22 novembre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Lors de leur dernière confrontation, en mai 2026, Manchester United s’est imposé 3-2 face à Liverpool au terme d’un match haletant à Old Trafford.

Avant cette rencontre, Liverpool avait signé une nette victoire 3-0 à Old Trafford au début de la saison 2024–25, preuve que ces affiches restent imprévisibles et âprement disputées.

Quand débute le match de Premier League entre Liverpool et Manchester United ?

Le match entre Liverpool et Manchester United aura lieu à Anfield, à Liverpool, le dimanche 22 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Liverpool et Manchester United ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Liverpool et Manchester United à Anfield, plusieurs possibilités s’offrent généralement à vous :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Liverpool FC et Manchester United disposent tous deux de catégories de billetterie et de systèmes de tirage au sort officiels pour les supporters à domicile et à l’extérieur. Les membres ayant suffisamment de points de fidélité ou sélectionnés lors des tirages au sort peuvent acheter des billets au prix officiel directement sur les portails de billetterie des clubs.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Liverpool et Manchester United ?

Voici les tarifs généralement pratiqués pour les billets du match entre Liverpool et Manchester United à Anfield :

1. Les canaux officiels des clubs

Billets standard : Les places d’entrée générale coûtent généralement entre environ 35 £ et 60 £ , selon la tribune et la zone du stade.

Les places d’entrée générale coûtent généralement entre environ , selon la tribune et la zone du stade. Tarifs réduits et jeunes : Des billets à tarif réduit sont proposés aux enfants, aux jeunes adultes et aux supporters âgés remplissant les conditions requises par les canaux officiels des clubs, avec généralement des réductions d’au moins 50 % par rapport au prix standard d’un billet adulte.

Des billets à tarif réduit sont proposés aux enfants, aux jeunes adultes et aux supporters âgés remplissant les conditions requises par les canaux officiels des clubs, avec généralement des réductions d’au moins 50 % par rapport au prix standard d’un billet adulte. Offres d’hospitalité : Les offres officielles d’hospitalité et VIP sont nettement plus chères et coûtent généralement de 300 £ à bien plus de 1 000 £ par personne, selon le salon, les options de restauration et les prestations incluses le jour du match.

2. Les plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les canaux officiels des clubs, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places d’entrée générale : Les places standard commencent généralement autour de 150 £ à 250 £ et peuvent dépasser 500 £ pour les emplacements offrant la meilleure vue.

Les places standard commencent généralement autour de et peuvent dépasser pour les emplacements offrant la meilleure vue. Revente de places premium : Les places en tribune supérieure ou mieux situées le long du terrain se vendent souvent à partir de 400 £ et jusqu’à plus de 800 £, selon la proximité de la date du match et la demande globale.

Liverpool contre Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et de Manchester United

Liverpool aborde cette rencontre avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 contre Brentford en Premier League. Durant cette série, le club a également inscrit six buts face au LASK en Ligue des champions. Seule ombre au tableau : une défaite 0-3 à domicile contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Liverpool a marqué sept buts et en a encaissé six, affichant à la fois une force offensive et des fragilités défensives ponctuelles.

Les cinq derniers matches de Manchester United racontent une autre histoire : un match nul, deux matches nuls et deux défaites, sans aucune victoire. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain de Leeds United. Le club a également perdu 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions durant cette période. Manchester United a inscrit cinq buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, un bilan qui témoigne de l’irrégularité à laquelle Carrick cherche à remédier.

Liverpool contre Manchester United : les confrontations récentes

Les confrontations récentes entre les deux clubs sont très disputées. Manchester United a remporté leur dernier duel 3-2 à Old Trafford en mai 2026, mais Liverpool s’était imposé 1-2 à Anfield en octobre 2025. Sur les cinq derniers matches recensés entre les deux équipes, les résultats sont partagés, avec un léger avantage pour Manchester United au bilan global. Les buts ont été nombreux lors des rencontres récentes, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à dominer durablement l’autre.