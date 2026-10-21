Liverpool reçoit Arsenal le dimanche 1er novembre 2026 à Anfield, à Liverpool.

Leurs précédentes confrontations en championnat ont été âprement disputées, notamment leur dernier duel, un match nul tactique (0-0). Les deux équipes abordent la saison 2026-2027 avec de grandes ambitions, ce qui rend chaque point pris dans leurs confrontations directes crucial pour le classement du championnat.

Quand débute le match de Premier League entre Liverpool et Arsenal ?

Le match entre Liverpool et Arsenal se déroule à Anfield, à Liverpool, le dimanche 1er novembre 2026.

Premier League - Journée 9 1 nov. 2026 - 11:30 Anfield

Comment acheter des billets pour Liverpool-Arsenal en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour une affiche de Premier League aussi demandée que Liverpool-Arsenal, plusieurs possibilités principales s’offrent généralement aux supporters :

1. Canaux officiels des clubs

Adhésions officielles aux clubs : Il est parfois possible d’acheter des billets directement auprès du Liverpool F.C. ou de l’Arsenal F.C., par l’intermédiaire des tirages au sort réservés à leurs membres ou de ventes complémentaires de dernière minute. Toutefois, les places pour les grandes affiches sont extrêmement limitées et nécessitent généralement une adhésion payante au club ainsi qu’un historique de réservations.

Offres d’hospitalité officielles : Les deux clubs proposent des prestations haut de gamme les jours de match, notamment l’accès à un salon, des sièges rembourrés et des formules de restauration, qui peuvent être réservées directement.

Combien coûtent les billets pour Liverpool-Arsenal en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Liverpool et Arsenal, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels ou sur le marché secondaire :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Le prix officiel des billets pour les matches de Premier League à Anfield varie généralement de 40 £ à 325 £ selon la tribune et le niveau exacts. Les places pour les grandes affiches, comme celle contre Arsenal, sont toutefois distribuées uniquement par tirage au sort parmi les membres et se vendent immédiatement.

Offres d’hospitalité officielles : Les formules haut de gamme pour les jours de match, achetées directement auprès des partenaires officiels du club, commencent généralement autour de 250 £ à 529 £ et plus par personne. Elles comprennent l’accès à un salon, des sièges rembourrés et des options de restauration.

Adhésions aux clubs : Pour participer aux tirages au sort permettant d’acheter des billets au prix officiel, les supporters doivent d’abord détenir une adhésion officielle à un club, qui coûte entre 26,99 £ et 42,99 £ pour la saison.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente comme StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Offres les moins chères : Les billets d’entrée de gamme commencent actuellement autour de 250 £ à 300 £ pour des places situées dans les niveaux supérieurs ou offrant une visibilité réduite.

Prix moyens à la revente : La plupart des places standard proposées coûtent en moyenne entre 350 £ et 900 £ et plus , selon la demande et l’emplacement exact du bloc dans Anfield.

Revente de places haut de gamme et en tribune latérale : Les places prisées dans les niveaux inférieurs des tribunes latérales ou les offres VIP sur le marché secondaire dépassent souvent 1 000 £ à 1 200 £ et plus à l’approche du match.

Liverpool-Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Liverpool et d’Arsenal

Liverpool aborde cette rencontre en bonne forme, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe d’Iraola a battu l’AFC Bournemouth 1-0 lors de sa dernière sortie en Premier League. Elle a également dominé Tottenham Hotspur en Carabao Cup et l’Atlético de Madrid en Ligue des champions durant cette série, inscrivant sept buts et en encaissant trois sur ces cinq matches.

Le bilan récent d’Arsenal est plus contrasté. L’équipe d’Arteta a remporté trois de ses cinq derniers matches, mais a subi une lourde défaite 3-0 face à Brighton lors de sa dernière rencontre de Premier League. Elle a fait preuve de solidité dans les autres compétitions, en battant Chelsea 2-1 et en s’imposant 1-0 sur le terrain du SSC Napoli en Ligue des champions, ce qui lui donne quatre victoires en cinq matches si l’on écarte le résultat contre Brighton.

Liverpool-Arsenal : les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par un nul 0-0 sur le terrain d’Arsenal en janvier 2026. Auparavant, Liverpool s’était imposé 1-0 à Anfield en août 2025, tandis que les deux clubs s’étaient quittés sur un nul 2-2 à Anfield en mai 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les débats ont été serrés, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à prendre clairement l’ascendant.