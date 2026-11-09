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Comment acheter des billets pour Levante contre le Racing Santander : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Levante affronte le Racing Santander en Liga. Voici comment obtenir vos billets.

Levante reçoit le Racing Santander le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio Ciudad de Valencia.

Lors de leur dernière confrontation, en avril 2025, pendant la saison de Segunda División, Levante UD s’est imposé 3-1 à l’Estadio Ciudad de Valencia. Avant cela, le Racing Santander avait décroché une courte victoire 1-0 à l’extérieur, à El Sardinero, lors de la première partie de la saison 2024–25.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Levante contre le Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Levante contre le Racing Santander en LaLiga ?

Le coup d’envoi de Levante contre le Racing Santander sera donné à l’Estadio Ciudad de Valencia le dimanche 29 novembre 2026.

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LaLiga - Journée 14
Estadio Ciudad de Valencia

Comment acheter des billets pour Levante contre le Racing Santander en LaLiga ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le prochain match de LaLiga entre Levante et le Racing Santander :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Achetez vos billets directement sur les plateformes officielles de Levante UD (pour les matches à domicile à l’Estadio Ciudad de Valencia) ou du Real Racing Club (Racing Santander).

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont complètement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de LaLiga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Levante contre le Racing Santander en LaLiga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de LaLiga entre Levante et le Racing Santander :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard : À partir d’environ 30 € à 70 €.
  • Places premium et en tribune latérale : Généralement entre 80 € et 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Tribunes hautes et derrière les buts : À partir d’environ 85 € à 110 €.
  • Places en tribune latérale et premium : Généralement de 130 € à plus de 350 €.

Levante contre le Racing Santander en LaLiga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Levante et du Racing Santander

Levante a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de LaLiga. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre la Real Sociedad. Il s’est également incliné 3-1 face à Villarreal durant cette période. Sa victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao reste le temps fort de cette série. Sur ces cinq matches, Levante a inscrit neuf buts et en a encaissé huit, affichant des ambitions offensives mais un manque de solidité défensive.

Les cinq derniers matches du Racing Santander se sont soldés par une victoire, un nul et trois défaites. Le club a battu l’Espanyol 2-1 lors de son match le plus récent, mais ses défaites contre Osasuna (2-0), le Celta Vigo (5-0) et Barcelone (7-2) mettent en évidence de sérieuses faiblesses défensives. Son nul 2-2 contre Valence a été l’une de ses prestations les plus disputées. Le Racing a marqué sept buts et en a encaissé 16 sur ces cinq rencontres.

LEV

LEV - Forme

COR
N1-1
ATH
V3-1
RSO
D2-1
ATM
D0-2
CEL
N0-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SAN

SAN - Forme

OSA
D2-0
ESP
V2-1
RIB
V0-2
RMA
D0-3
MAL
V1-2
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Levante contre le Racing Santander : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à avril 2025, en Segunda División, lorsque Levante a battu le Racing Santander 3-1 à l’Estadio Ciudad de Valencia. Sur leurs cinq derniers face-à-face, le Racing Santander possède un léger avantage avec deux victoires, contre deux pour Levante, et un match nul. Leur confrontation précédente s’était soldée par une victoire 1-0 du Racing en octobre 2024, également en Segunda División.

Face à face

LevanteNulRacing Santander
2
1
2
LaLiga 2
Levante badge
Levante
LEV
3
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Racing Santander
SAN
1
FDM
LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Levante badge
Levante
LEV
0
FDM
LaLiga 2
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Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
0
FDM
LaLiga 2
Levante badge
Levante
LEV
2
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Racing Santander
SAN
4
FDM
LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
1
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

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