Lens reçoit Marseille le dimanche 8 novembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 24 janvier 2026, Marseille s’est imposé 3-1 face à Lens au stade Vélodrome. Avant ce match, Lens avait battu Marseille 2-1 à domicile, au stade Bollaert-Delelis, en octobre 2025.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lens-Marseille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lens-Marseille en Ligue 1 ?

Lens-Marseille aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Marseille en Ligue 1 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du RC Lens : Le match se déroulant au stade Bollaert-Delelis, le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets au prix officiel est de passer par le site de la billetterie officielle du RC Lens.

Le match se déroulant au stade Bollaert-Delelis, le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets au prix officiel est de passer par le site de la billetterie officielle du RC Lens. Canaux officiels de l’Olympique de Marseille : Les supporters marseillais souhaitant assister au match peuvent consulter les places attribuées à leur club sur le portail de billetterie officiel de l’OM, qui coordonne généralement l’accès au secteur visiteurs et les offres comprenant le déplacement pour les groupes de supporters enregistrés et les membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lens-Marseille en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les billets vendus directement par le club au prix officiel coûtent généralement entre 40,00 € et 85,00 € environ, selon la catégorie de places et la tribune au stade Bollaert-Delelis.

Les billets vendus directement par le club au prix officiel coûtent généralement entre environ, selon la catégorie de places et la tribune au stade Bollaert-Delelis. Tarifs réduits et catégories particulières : Les tarifs réduits, notamment pour les supporters en situation de handicap ou certaines catégories de membres, peuvent commencer entre 15,00 € et 30,00 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente standard et places en tribunes hautes : Pour un match très demandé comme celui contre Marseille, les prix commencent généralement entre 90,00 € et 110,00 € environ pour les places en tribunes hautes ou dans les autres secteurs standard.

Pour un match très demandé comme celui contre Marseille, les prix commencent généralement entre environ pour les places en tribunes hautes ou dans les autres secteurs standard. Places premium et en tribunes latérales : Les places les mieux situées ou en tribunes basses coûtent entre 130,00 € et 170,00 € ou plus, selon les disponibilités et la demande à l’approche du match.

Lens-Marseille en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et de Marseille

Lens compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le club s’est incliné 2-1 face à Monaco lors de sa dernière sortie en Ligue 1 et a également perdu contre Lorient et Strasbourg en championnat. Son unique victoire est intervenue en Ligue des champions, 3-2 face au Slavia Prague. Sur ces cinq matchs, Lens a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Marseille a perdu ses cinq derniers matchs, disputés en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le club s’est incliné 1-2 face au Paris Saint-Germain lors de son dernier match et a également été battu 4-1 par Besiktas en Europe. Marseille n’a marqué que six buts en cinq rencontres et en a encaissé 10.

Lens-Marseille : Les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Ligue 1 le 24 janvier 2026, lorsque Marseille a battu Lens 3-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est équilibré : chaque équipe compte deux victoires, et un match a été remporté par Lens à l’extérieur. Lens s’était imposé 2-1 à domicile en octobre 2025, tandis que l’autre victoire de Marseille sur cette période remonte à avril 2024.