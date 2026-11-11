Lens reçoit Le Havre le samedi 5 décembre 2026 au stade Bollaert-Delelis, à Lens.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 30 janvier 2026, le RC Lens s’est imposé de justesse 1-0 au stade Bollaert-Delelis. Leurs précédents duels comprennent des matches riches en buts, notamment une victoire 4-3 du Havre dans cette même enceinte en mars 2025.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lens-Le Havre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lens-Le Havre en Ligue 1 ?

Lens-Le Havre se jouera au stade Bollaert-Delelis, à Lens, le samedi 5 décembre 2026.

Ligue 1 - Journée 13 5 déc. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Le Havre en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Lens et Le Havre :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez directement vos billets sur la billetterie officielle du RC Lens pour les matches à domicile au stade Bollaert-Delelis.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Lens-Le Havre en Ligue 1 ?

Voici les prix estimés des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Lens et Le Havre :

1. Canaux officiels du club

Tribune nord (supporters les plus fervents et chants) : de 30 € à 55 €

de 30 € à 55 € Tribune sud (familles et vue en hauteur) : de 40 € à 70 €

de 40 € à 70 € Tribune est (entreprises et restauration) : de 90 € à 180 €

de 90 € à 180 € Tribune ouest (espaces VIP et dirigeants) : de 150 € à 250 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places classiques et places en tribune supérieure : à partir d’environ 47 € à 75 €

à partir d’environ 47 € à 75 € Places de catégorie 2 ou situées au centre : entre 78 € et 120 €

entre 78 € et 120 € Places de catégorie 1 ou places premium avec une bonne vue, revendues : à partir de 130 €

Lens-Le Havre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et du Havre

Lens compte deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Lille en Ligue 1. Le club a également perdu 3-0 face au Club Brugge en Ligue des champions durant cette période. Les victoires contre le Paris FC (2-1) et Troyes (3-1 à l’extérieur) lui ont toutefois apporté un peu de répit. Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Le Havre a remporté un match et en a perdu quatre lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 5-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le club s’est également incliné 4-3 face à Marseille et 3-1 contre Auxerre en championnat durant cette période. Son seul résultat positif est une victoire 6-1 contre Boulogne en match amical. Le Havre a encaissé 11 buts lors de ses quatre défaites en championnat sur cette série.

Lens-Le Havre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Ligue 1 le 30 janvier 2026, lorsque Lens s’est imposé 1-0 au stade Bollaert-Delelis. Le bilan de leurs cinq dernières confrontations est équilibré : deux victoires pour Lens, deux pour Le Havre et un match nul. La dernière rencontre à Bollaert s’est achevée sur une victoire 4-3 du Havre en mars 2025, tandis que Lens l’a emporté 2-1 lors du déplacement au Havre en août 2025.