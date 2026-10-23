Cette rencontre sera la toute première confrontation entre les deux clubs dans une compétition officielle de l’UEFA.

Como aborde ce match sur une bonne dynamique, portée notamment par une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions et par de solides performances en Serie A.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lens-Como, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Lens-Como en Ligue des champions ?

Lens-Como se jouera au stade Bollaert-Delelis, à Lens, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Como en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RC Lens et Como 1907 au stade Bollaert-Delelis, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel du RC Lens pour connaître les places disponibles pour les matches à domicile, les ventes réservées aux membres et l’ouverture de la billetterie au grand public.

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour Lens-Como en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le RC Lens et Como 1907 varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Billetterie officielle du club

Entrée générale / catégories standard : Les billets officiels à l’unité sont généralement proposés à partir d’environ 40,00 € pour les places les moins chères.

Tribune nord (kop / supporters les plus fervents) : Les tarifs standard vont de 30,00 € à 55,00 € .

Tribune sud (familles et vue en hauteur) : Les tarifs officiels vont de 40,00 € à 70,00 € .

Tribune est (places réservées aux entreprises) : Les offres officielles du club vont de 90,00 € à 180,00 € .

Tribune ouest (places VIP et loges) : Les places officielles premium et VIP vont de 150,00 € à 250,00 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des places dont le prix dépend de la demande :

Places revendues derrière les buts / en tribune haute : Les prix d’entrée commencent généralement autour de 100,00 € à 115,00 € .

Catégorie 2 / zones de revente générales : Les places standard revendues dans les différentes tribunes coûtent environ 120,00 € à 150,00 € .

Catégorie 1 / places revendues le long du terrain : Les places offrant une vue privilégiée le long de la ligne de touche coûtent généralement entre 175,00 € et 260,00 € .

Offres VIP et premium à la revente : Les places très demandées dans les sections centrales et les offres d’hospitalité peuvent atteindre 300,00 € à plus de 450,00 € selon les disponibilités.

Lens-Como en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et de Como

Lens compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Monaco en Ligue 1, et le club a désormais perdu trois de ses cinq derniers matches. Le point positif de cette série reste sa victoire 3-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Lens a également fait match nul 2-2 contre Le Mans. Sur ces cinq rencontres, Lens a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Como compte trois victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec un résultat supplémentaire dans les données. Son résultat le plus marquant est la victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Le club a également battu Naples 2-1 et le Genoa 4-1 en Serie A. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Frosinone en Serie A. Sur cette série de cinq matches, Como a marqué 12 buts et en a encaissé six.

Lens-Como : Historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations entre Lens et Como. Ce match sera le premier entre les deux clubs à ce niveau.