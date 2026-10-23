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Comment acheter des billets pour Lens-Como : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Lens affronte Côme en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Cette rencontre sera la toute première confrontation entre les deux clubs dans une compétition officielle de l’UEFA.

Como aborde ce match sur une bonne dynamique, portée notamment par une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions et par de solides performances en Serie A.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lens-Como, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Lens-Como en Ligue des champions ?

Lens-Como se jouera au stade Bollaert-Delelis, à Lens, le mercredi 4 novembre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 4
Stade Bollaert-Delelis

Comment acheter des billets pour Lens-Como en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RC Lens et Como 1907 au stade Bollaert-Delelis, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel du RC Lens pour connaître les places disponibles pour les matches à domicile, les ventes réservées aux membres et l’ouverture de la billetterie au grand public.
  • Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Combien coûtent les billets pour Lens-Como en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le RC Lens et Como 1907 varie selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Billetterie officielle du club

  • Entrée générale / catégories standard : Les billets officiels à l’unité sont généralement proposés à partir d’environ 40,00 € pour les places les moins chères.
  • Tribune nord (kop / supporters les plus fervents) : Les tarifs standard vont de 30,00 € à 55,00 €.
  • Tribune sud (familles et vue en hauteur) : Les tarifs officiels vont de 40,00 € à 70,00 €.
  • Tribune est (places réservées aux entreprises) : Les offres officielles du club vont de 90,00 € à 180,00 €.
  • Tribune ouest (places VIP et loges) : Les places officielles premium et VIP vont de 150,00 € à 250,00 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des places dont le prix dépend de la demande :

  • Places revendues derrière les buts / en tribune haute : Les prix d’entrée commencent généralement autour de 100,00 € à 115,00 €.
  • Catégorie 2 / zones de revente générales : Les places standard revendues dans les différentes tribunes coûtent environ 120,00 € à 150,00 €.
  • Catégorie 1 / places revendues le long du terrain : Les places offrant une vue privilégiée le long de la ligne de touche coûtent généralement entre 175,00 € et 260,00 €.
  • Offres VIP et premium à la revente : Les places très demandées dans les sections centrales et les offres d’hospitalité peuvent atteindre 300,00 € à plus de 450,00 € selon les disponibilités.

Lens-Como en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lens et de Como

Lens compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Monaco en Ligue 1, et le club a désormais perdu trois de ses cinq derniers matches. Le point positif de cette série reste sa victoire 3-2 contre le Slavia Prague en Ligue des champions. Lens a également fait match nul 2-2 contre Le Mans. Sur ces cinq rencontres, Lens a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Como compte trois victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec un résultat supplémentaire dans les données. Son résultat le plus marquant est la victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Le club a également battu Naples 2-1 et le Genoa 4-1 en Serie A. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Frosinone en Serie A. Sur cette série de cinq matches, Como a marqué 12 buts et en a encaissé six.

RCL

RCL - Forme

ASM
D2-1
OL
V2-1
SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
COM

COM - Forme

FRC
D2-0
ROM
N0-0
FEY
D3-2
FIO
V1-3
MUN
V4-1
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lens-Como : Historique récent des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations entre Lens et Como. Ce match sera le premier entre les deux clubs à ce niveau.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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