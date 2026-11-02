Leeds United reçoit Tottenham Hotspur le samedi 7 novembre 2026 à Elland Road, à Leeds.

Leur dernière rencontre en Premier League s’est déroulée en mai 2026 et s’est soldée par un match nul âprement disputé (1-1) au Tottenham Hotspur Stadium. Avant ce nul, Tottenham s’était imposé 2-1 à l’extérieur, à Elland Road, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Leeds United contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Le coup d’envoi de Leeds United contre Tottenham Hotspur sera donné le samedi 7 novembre 2026 à Elland Road, à Leeds.

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour la prochaine rencontre de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le principal moyen consiste à acheter directement ses billets sur la billetterie officielle de Leeds United pour les supporters de l’équipe à domicile, ou sur celle de Tottenham Hotspur si vous êtes un supporter visiteur éligible. L’accès aux ventes prioritaires dépend généralement du niveau d’adhésion au club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places à l’unité sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur ?

Voici le détail des prix pour la rencontre de Premier League entre Leeds United et Tottenham Hotspur à Elland Road, selon qu’il s’agit des canaux officiels des clubs ou du marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Les billets standard pour adultes coûtent généralement entre environ 37,50 £ et 62,50 £ , selon la tribune et l’emplacement exacts, par exemple dans les parties inférieure ou supérieure des tribunes latérales ou situées derrière les buts.

Les billets standard pour adultes coûtent généralement entre environ , selon la tribune et l’emplacement exacts, par exemple dans les parties inférieure ou supérieure des tribunes latérales ou situées derrière les buts. Offres VIP officielles : Les places haut de gamme vendues directement par le club, comprenant notamment l’accès à un salon et un repas avant le match, sont proposées à des tarifs de départ plus élevés pour les rencontres de premier plan.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Revente de billets standard : Les places standard pour cette rencontre sont actuellement proposées à partir d’environ 125 £ , avec un prix moyen avoisinant 469 £ selon la demande et l’emplacement exact.

Les places standard pour cette rencontre sont actuellement proposées à partir d’environ , avec un prix moyen avoisinant selon la demande et l’emplacement exact. Revente de places premium et d’offres VIP : Les places VIP avec prestations d’accueil, les offres dans les parties supérieures des tribunes latérales et les formules groupées coûtent de 325 £ à plus de 600 £ par billet.

Leeds United contre Tottenham Hotspur en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Leeds United et de Tottenham Hotspur

Leeds compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul sans but contre Crystal Palace en Premier League, après une victoire marquante 4-1 face à Newcastle United. La lourde défaite 6-3 contre Chelsea en Carabao Cup constitue le point bas de cette série, même si les deux nuls consécutifs en championnat contre Brighton et Brentford, de part et d’autre de cette élimination en coupe, montrent que l’équipe a été difficile à battre en Premier League.

Le bilan récent de Tottenham est peu réjouissant. L’équipe de De Zerbi a perdu trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une victoire, son seul succès ayant été obtenu contre Liverpool en Carabao Cup. En Premier League, elle n’a remporté aucun de ses quatre matches, concédant des nuls 0-0 contre Everton et Nottingham Forest avant de s’incliner 3-2 face à Aston Villa. Elle n’a inscrit qu’un seul but lors de ses quatre dernières sorties en championnat.

Leeds United contre Tottenham Hotspur : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, lors de la réception de Leeds par Tottenham en mai 2026. Avant cela, Leeds s’était imposé 2-1 à Elland Road en octobre 2025, ce qui reste sa plus récente victoire à domicile dans cette affiche. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League recensées, Tottenham présente le meilleur bilan global avec trois victoires, contre une pour Leeds et un match nul.