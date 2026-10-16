Le Real Betis reçoit Málaga le dimanche 1er novembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

Dans leurs confrontations officielles en championnat, le Real Betis compte davantage de victoires que Málaga. Leur dernier duel remonte à un match amical entre clubs disputé en août 2025, remporté 3-1 par Málaga.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Málaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Real Betis et Málaga ?

Le match entre le Real Betis et Málaga se déroule le dimanche 1er novembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

LaLiga - Journée 11 31 oct. 2026 - 13:30 Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Real Betis et Málaga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Liga entre le Real Betis et Málaga à l’Estadio de La Cartuja :

1. Canaux officiels du club

Canaux officiels du Real Betis : Vous pouvez acheter des billets classiques à l’unité directement sur le site officiel du Real Betis. C’est le moyen le plus direct d’obtenir des billets au prix officiel lorsque la vente au grand public ouvre.

Guichets le jour du match : Selon les disponibilités à l’approche de la rencontre, il est parfois possible d’acheter les derniers billets aux guichets du stade avant le coup d’envoi. Compter sur cette option pour un match de championnat présente toutefois un risque plus élevé de se heurter à une billetterie épuisée.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque tous les billets mis en vente initialement ont trouvé preneur.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Real Betis et Málaga ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre le Real Betis et Málaga, selon qu’ils sont proposés par le club ou sur les plateformes de revente :

1. Canaux officiels du club

Billets classiques : Généralement entre 20 € et 90 € pour les matches de Liga ordinaires, selon la catégorie et l’emplacement dans l’Estadio de La Cartuja.

Offres VIP et hospitalité : Les places haut de gamme et les offres d’hospitalité proposées officiellement sur le site du club débutent généralement autour de 200 € à 350 € et plus par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune haute ou derrière les buts : À partir d’environ 29 € à 35 € .

Places le long du terrain ou places latérales haut de gamme : Généralement entre 90 € et 180 € et plus , selon la demande et l’emplacement exact du bloc.

Prix moyen sur le marché : Les billets proposés pour cette rencontre coûtent en moyenne environ 185 € à 190 € , selon le nombre de places encore disponibles à l’approche du match.

Real Betis-Málaga en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Betis et de Málaga

Le Real Betis aborde ce match en excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain du Deportivo de A Coruna en Liga, après deux victoires consécutives contre Getafe et Villarreal. Le résultat le plus marquant de cette série est un succès 3-2 contre Lille en Ligue des champions, qui comprend aussi une victoire 1-0 à domicile face au Real Madrid. Le Betis a inscrit huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

La forme récente de Málaga offre un contraste saisissant. Le club n’a pris que deux points lors de ses cinq derniers matches, sans aucune victoire, avec deux nuls et trois défaites. Sa plus lourde défaite a été un revers 4-0 contre le Real Madrid, tandis qu’une défaite 1-3 à Villarreal a confirmé ses difficultés à l’extérieur. Son résultat le plus récent est un nul sans but face à Levante. Sur ces cinq matches, Málaga a marqué trois buts et en a encaissé neuf.

Real Betis-Málaga : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu lors d’un match amical de préparation, le 9 août 2025, remporté 3-1 par Málaga face au Real Betis. Auparavant, leurs confrontations s’étaient limitées à la Liga, le Betis remportant trois des quatre matches de championnat figurant dans les données. Sur l’ensemble des cinq rencontres répertoriées, le Betis présente le meilleur bilan, la seule victoire de Málaga ayant été obtenue lors de ce dernier match amical.