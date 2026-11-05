Le Havre reçoit Strasbourg le samedi 28 novembre 2026 au Stade Oceane, au Havre.

Lors de leur dernière confrontation en Ligue 1 au Stade Océane, en février 2026, Le Havre s’est imposé 2-1 face à Strasbourg au terme d’un match disputé. Les rencontres entre ces deux clubs sont généralement riches en buts : plus de 2,5 buts ont été inscrits dans la grande majorité de leurs récents face-à-face.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Le Havre-Strasbourg en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Le Havre-Strasbourg sera donné au Stade Oceane, au Havre, le samedi 28 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Le Havre-Strasbourg en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Le Havre et Strasbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels du Havre AC ou du RC Strasbourg. Les billets pour les matches à domicile sont généralement proposés d’abord aux membres des clubs et aux abonnés, avant leur mise en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés sur les canaux officiels des clubs, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places proposées en vente initiale sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Strasbourg en Ligue 1 ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Havre et Strasbourg :

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes derrière les buts et dans les virages : Les billets standard derrière les buts coûtent généralement entre 15 € et 25 € .

Les billets standard derrière les buts coûtent généralement entre . Tribunes latérales et centrales : Les places haut de gamme dans les tribunes latérales coûtent entre 35 € et 55 € .

Les places haut de gamme dans les tribunes latérales coûtent entre . Tarifs réduits : Les billets à tarif réduit pour les jeunes, les étudiants ou les enfants coûtent généralement entre 10 € et 30 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en vente libre : À partir d’environ 38 € à 50 € .

À partir d’environ . Prix moyen sur le marché : À partir d’environ 65 € à 75 € .

À partir d’environ . Offres VIP et prestations d’accueil : À partir de 90 € à plus de 100 €, selon la demande.

Le Havre-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Havre et de Strasbourg

Le Havre a remporté un match et en a perdu quatre lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-3 contre Marseille en Ligue 1. Durant cette série, le club a également perdu contre Auxerre (3-1), Lille (1-0) et Toulouse (3-2). Sa victoire 6-1 en amical contre Boulogne est son seul succès sur ces cinq matches. Le Havre a inscrit 11 buts et en a encaissé 17 sur cette période.

Strasbourg a fait un match nul et perdu quatre de ses cinq dernières rencontres. Battu 3-0 par Rennes lors de sa dernière sortie, le club s’est également incliné face au Paris Saint-Germain (3-1), à Nice (2-1) et au Paris FC (2-1) durant cette période. Son seul point provient d’un nul 1-1 contre Monaco. Strasbourg a inscrit cinq buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

Le Havre-Strasbourg : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Le Havre s’est imposé 2-1 à domicile face à Strasbourg en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Le Havre compte deux victoires, tout comme Strasbourg, pour un match nul. Le bilan des buts est resté serré sur l’ensemble de ces rencontres.