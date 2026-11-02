Le Havre reçoit Lorient le dimanche 8 novembre 2026 au stade Océane, au Havre.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mai 2026, Le Havre s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Lorient, au stade du Moustoir, sans encaisser de but. Sur leurs cinq derniers affrontements toutes compétitions confondues, Le Havre compte deux victoires contre une pour Lorient, ainsi que deux matches nuls.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Le Havre-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Le Havre-Lorient en Ligue 1 ?

Le Havre-Lorient se déroule au stade Océane, au Havre, le dimanche 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Oceane

Comment acheter des billets pour Le Havre-Lorient en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Le Havre et Lorient au stade Océane, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Les canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus sûr consiste à passer par le site officiel du Havre AC ou par l’Athletic Store situé au stade Océane. Acheter directement auprès du club garantit des billets au prix officiel et un accès valide au stade.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Le Havre-Lorient en Ligue 1 ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Havre AC et le FC Lorient au stade Océane :

1. Les canaux officiels du club

Catégorie standard / entrée générale : Les billets achetés directement sur la billetterie officielle du Havre AC sont généralement proposés à partir de 15 € à 25 € pour des places standard derrière les buts et dans les tribunes supérieures.

Les billets achetés directement sur la billetterie officielle du Havre AC sont généralement proposés à partir de pour des places standard derrière les buts et dans les tribunes supérieures. Tribunes latérales / places premium : Les places centrales dans les parties basses et hautes des tribunes coûtent généralement entre 30 € et 60 € , selon leur emplacement exact.

Les places centrales dans les parties basses et hautes des tribunes coûtent généralement entre , selon leur emplacement exact. Offres VIP et hospitalité : Les expériences VIP officielles du club et les places en loge coûtent de 100 € à plus de 250 €, avec notamment un accès à un salon dédié et une offre de restauration.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Entrée générale / tribune supérieure : Les billets les moins chers y sont proposés à partir d’environ 40 € à 45 € (environ 45 $ US).

Les billets les moins chers y sont proposés à partir d’environ (environ 45 $ US). Places intermédiaires et en tribune latérale : Les places standard coûtent en moyenne entre 65 € et 85 € , selon la demande du moment.

Les places standard coûtent en moyenne entre , selon la demande du moment. Revente de places VIP et d’offres hospitalité : Les billets premium avec prestations d’hospitalité et les places centrales offrant une vue privilégiée sont proposés à partir d’environ 100 € à plus de 110 €.

Le Havre-Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Havre et de Lorient

Le Havre a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 6-1 contre Boulogne en match amical le 2 octobre, mais ses résultats en championnat racontent une autre histoire. En Ligue 1, le club n’a pris que deux points lors de ses quatre dernières rencontres, avec des défaites contre Toulouse (3-2) et Brest (1-2), de part et d’autre d’un nul vierge face à Angers. Un match nul 1-1 à Lyon fin août complète cette série, qui montre que Le Havre est capable de rivaliser, mais peine à obtenir des résultats.

Les cinq derniers matches de Lorient se sont soldés par une victoire, deux nuls et deux défaites. Son seul succès est intervenu sur la pelouse de Lens (1-0). Le club a fait match nul 2-2 contre Toulouse et 0-0 contre Nice, mais s’est incliné face au Mans (2-1) et à Troyes (1-2). Sur ces cinq rencontres, Lorient a marqué quatre buts et en a encaissé cinq, le bilan d’une équipe qui ne convainc ni en attaque ni totalement en défense.

Le Havre-Lorient : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Le Havre s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Lorient en Ligue 1. Auparavant, ils s’étaient quittés sur un nul 1-1 au Havre en septembre 2025. Sur leurs cinq derniers affrontements toutes compétitions confondues, Le Havre présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Lorient et deux matches nuls. Ces confrontations ont de quoi encourager Le Havre, notamment grâce à sa victoire 3-0 à domicile contre Lorient en septembre 2023.