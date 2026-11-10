Le derby de Djeddah est l’une des rivalités les plus intenses et les plus anciennes du football au Moyen-Orient. Il oppose les géants saoudiens Al Ittihad et Al Ahli dans un affrontement passionnant. Entre suprématie locale et points précieux en Roshn Saudi League, les rencontres entre ces deux clubs de la même ville créent régulièrement une atmosphère inoubliable.

Les places à l’Alinma Stadium de Djeddah sont très demandées, mais obtenir un billet pour ce grand rendez-vous n’a rien de compliqué. GOAL a réuni toutes les informations essentielles sur le match, les horaires, les tarifs et les possibilités d’achat de billets en ligne pour vous aider à réserver votre place en tribunes dès aujourd’hui.

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Quand aura lieu Al Ittihad contre Al Ahli ?

Date et heure Match Lieu Billets Jeudi 26 novembre 2026, 20 h 00 AST Al Ittihad contre Al Ahli Alinma Stadium, Djeddah Billets

Où acheter des billets pour Al Ittihad contre Al Ahli ?

Les billets officiels sont vendus directement sur WeBook, la plateforme de billetterie officielle de la Roshn Saudi League, ainsi que sur le site officiel du club qui reçoit, Al Ittihad. La vente au grand public débute généralement entre 10 et 14 jours avant le match, mais les billets mis en vente sur les canaux officiels ont tendance à partir rapidement en raison de la forte demande.

Si ces billets sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute.

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Combien coûtent les billets pour Al Ittihad contre Al Ahli ?

Sur les plateformes officielles, les billets coûtent à partir de 59 SAR pour une place standard en tribune supérieure. Les prix des places en tribune inférieure, au bord du terrain, augmentent selon la catégorie et leur emplacement dans le stade.

Si les billets mis en vente au grand public sur les canaux officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à partir d’environ 95 SAR.

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Tout savoir sur Al Ittihad contre Al Ahli

Le derby de Djeddah est une affiche incontournable du football saoudien. Al Ittihad et Al Ahli, deux des clubs les plus titrés du pays, entretiennent une rivalité locale féroce depuis des décennies. Leurs confrontations attirent des foules immenses à la King Abdullah Sports City.

Al Ittihad aborde cette rencontre avec l’objectif de conforter sa bonne place en championnat, tandis qu’Al Ahli espère signer une victoire marquante sur le terrain de son rival. Les supporters qui se rendront au stade peuvent s’attendre à un match d’une grande intensité, à des exploits individuels de classe mondiale et à une ambiance électrique portée par deux des publics les plus passionnés du football asiatique.