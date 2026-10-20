Peu d’événements sportifs attirent un public aussi vaste à travers le monde ou portent un héritage historique aussi fort qu’El Clásico. Opposant les deux géants du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone, cette rencontre dépasse les 90 minutes de jeu : elle confronte des philosophies footballistiques, des identités régionales et des forces culturelles distinctes.

Après plus de 260 confrontations officielles, le bilan historique reste étonnamment équilibré, avec 106 victoires pour chacun des deux clubs. Qu’il se joue sous le toit fermé du Santiago-Bernabéu à Madrid ou au Spotify Camp Nou en Catalogne, El Clásico fait partie des événements sportifs auxquels les passionnés du monde entier rêvent d’assister.

Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

Le premier Clásico de la saison 2026/27 est confirmé pour la 10e journée, en octobre. Le match retour aura lieu au Bernabéu en mai.

Les deux dates du derby de Madrid sont également confirmées cette saison : l’Atlético de Madrid recevra le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano le 20 septembre (7e journée), avant le match retour au Bernabéu le 4 avril 2027 (30e journée).

Match Date et heure Billets El Clásico : FC Barcelone contre Real Madrid 25 octobre 2026 Billets El Clásico : Real Madrid contre FC Barcelone 9 mai 2027 Billets

Comment acheter des billets pour El Clásico ?

El Clásico étant le match de football de club le plus demandé, la mise en vente des billets suit un ordre de priorité strict sur les canaux officiels des clubs avant leur arrivée sur le marché de la revente :

Vente réservée aux membres des clubs : Les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les ventes réservées aux membres ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un nombre de billets extrêmement limité pour la vente au grand public.

Vente au grand public : Les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les sites officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles s’écoulent généralement en quelques secondes.

Plateformes de revente : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui n’ont pas pu obtenir de billets lors des ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sûr d’acheter des billets numériques vérifiés, longtemps à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Formules VIP et hospitalité : C’est le moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans passer par les files d’attente réservées aux membres. Les billets VIP comprennent des places dans les tribunes latérales basses, l’accès aux salons privés du stade, une restauration gastronomique et un service de bar inclus.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, les tarifs d’El Clásico sont nettement supérieurs à ceux des matchs ordinaires de Liga :

Prix d’origine : Les billets standard au prix d’origine commencent autour de 120 à 150 € pour des places en tribune haute ou derrière les buts (Fondos), et montent à 350 à plus de 500 € pour les places centrales les mieux situées dans les tribunes latérales (Tribuna / Lateral).

Marché de la revente : Sur des plateformes comme StubHub, les prix de revente fluctuent selon une tarification dynamique. Les billets les moins chers sur le marché de la revente commencent généralement entre 250 et 350 €, tandis que les meilleures places de catégorie 1 peuvent coûter de 600 à plus de 1 200 € lors de rencontres décisives pour le titre.

VIP et hospitalité : Les formules VIP officielles coûtent de 950 à plus de 2 500 € par place, selon l’emplacement de la tribune et les prestations incluses dans les salons.

Où se joue El Clásico ?

Santiago-Bernabéu

Le Santiago-Bernabéu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne. Le Real Madrid y évolue depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabéu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde. Il a accueilli à quatre reprises la finale de la Coupe d’Europe/Ligue des champions de l’UEFA (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, remportée 3-1 par l’Italie contre l’Allemagne de l’Ouest.

En dehors du football, le Bernabéu a aussi accueilli au fil des ans de nombreuses grandes figures de la musique espagnole et internationale, dont Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones et, plus récemment, Taylor Swift lors de son Eras Tour, qui a battu des records.

Camp Nou

Le Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour accueillir le nombre croissant de supporters du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

Outre deux finales de la Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a accueilli des concerts de grands artistes tels que U2, Bruce Springsteen et Beyoncé.

Après sa récente rénovation, sa capacité devrait atteindre 105 000 places. Il redeviendra ainsi le plus grand stade d’Europe en nombre de places assises et le troisième plus grand stade de football au monde.