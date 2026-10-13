Peu d’événements sportifs attirent un public aussi vaste à travers le monde ou portent un poids historique comparable à celui d’El Clásico. Opposant les deux géants du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelona, cette affiche dépasse les quatre-vingt-dix minutes de jeu : elle confronte des philosophies footballistiques, des identités régionales et des forces culturelles distinctes.

Après plus de 260 confrontations officielles, le bilan historique reste étonnamment équilibré : les deux clubs comptent chacun 106 victoires. Que le match se joue sous le toit fermé du Santiago Bernabéu, à Madrid, ou au Spotify Camp Nou, en Catalogne, obtenir un billet pour El Clásico est une expérience incontournable pour les amateurs de sport du monde entier.





Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

Le premier Clásico de la saison 2026-2027 est confirmé pour la 10e journée, en octobre. Le match retour suivra au Bernabéu, en mai.

Le derby de Madrid a également deux dates confirmées cette saison : l’Atletico Madrid recevra le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano le 20 septembre (7e journée), avant le match retour au Bernabéu le 4 avril 2027 (30e journée).

Match Date et heure Billets El Clásico : Barcelona contre Real Madrid 25 octobre 2026 Billets El Clásico : Real Madrid contre Barcelona 9 mai 2027 Billets

Comment acheter des billets pour El Clásico ?

El Clásico étant le match de football de club le plus demandé, la mise en vente des billets suit un ordre de priorité strict sur les canaux officiels des clubs, avant leur arrivée sur les marchés de revente :

Vente réservée aux membres officiels : Les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelona). Les ventes réservées aux membres ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un nombre extrêmement limité de billets pour la vente au grand public.

Vente au grand public : Les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les sites officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles s’épuisent généralement en quelques secondes.

Plateformes de revente : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui n’ont pas pu acheter de billets lors des ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub permettent d’acheter en toute sécurité des billets numériques vérifiés, longtemps à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Offres VIP et hospitalité : C’est le moyen le plus fiable d’obtenir des places directement auprès des clubs sans passer par les files d’attente réservées aux membres. Les billets VIP comprennent des places en tribune latérale basse, l’accès aux salons privés du stade, un service de restauration gastronomique et des boissons offertes au bar.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, les tarifs d’El Clásico sont nettement supérieurs à ceux des autres matches de Liga :

Prix officiel : Les billets standard au prix officiel commencent autour de 120 à 150 € pour les places en tribune haute ou derrière les buts (Fondos), et atteignent 350 à plus de 500 € pour les places centrales les mieux situées en tribune latérale (Tribuna / Lateral).

Marchés de revente : Sur des plateformes comme StubHub, les prix de revente fluctuent. Les billets les moins chers commencent généralement entre 250 et 350 €, tandis que les places les mieux situées en catégorie 1 peuvent coûter de 600 à plus de 1 200 € pour des confrontations décisives dans la course au titre.

Offres VIP et hospitalité : Les offres VIP officielles coûtent de 950 à plus de 2 500 € par place, selon l’emplacement de la tribune dans le stade et les prestations incluses dans les salons.

Où se joue El Clásico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabéu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, il est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne et accueille le Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabéu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde. Il a accueilli à quatre reprises la finale de la Coupe des clubs champions européens ou de la Ligue des champions de l’UEFA (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, remportée 3-1 par l’Italie face à l’Allemagne de l’Ouest.

En dehors du football, le Bernabéu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes de la musique espagnole et internationale, notamment Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones et, plus récemment, Taylor Swift lors de son Eras Tour, qui a battu des records.

Camp Nou

Le Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour le nombre croissant de supporters du FC Barcelona.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

Outre deux finales de la Coupe des clubs champions européens ou de la Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a accueilli des concerts de grandes vedettes telles que U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places. Il redeviendrait ainsi le plus grand stade d’Europe en nombre de places assises et le troisième plus grand stade de football au monde.