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Quand aura lieu le prochain Clasico ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour le Clasico

Parce que le Clasico est le match le plus demandé du football de clubs, la mise en vente des billets suit un système de priorité strict via les canaux officiels des clubs avant d’arriver sur les marchés secondaires :

Mises en vente réservées aux membres officiels des clubs : Les deux clubs accordent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les créneaux réservés aux membres officiels ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un stock extrêmement limité pour les ventes au grand public.

Vente au grand public : Les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les portails officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles sont généralement épuisées en quelques secondes.

Marchés secondaires : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué les mises en vente officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sûr d’acheter des billets numériques vérifiés bien à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

Packages VIP et hospitalité : Il s’agit du moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans faire la queue dans les files réservées aux membres. Les billets VIP comprennent des places en tribune basse le long de la touche, l’accès à des salons privés du stade, un service de restauration haut de gamme et un bar gratuit.

Combien coûtent les billets pour le Clasico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, le Clasico affiche des tarifs nettement supérieurs à ceux des matches standards de Liga :

Prix facial : les billets standard au prix facial commencent autour de 120 € à 150 € pour des places en tribune haute ou derrière le but (Fondos), et montent à 350 € à 500 €+ pour les emplacements centraux premium le long de la touche (Tribuna / Lateral).

Marchés secondaires : sur des plateformes comme StubHub, les tarifs du marché secondaire fluctuent en fonction de la tarification dynamique. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent généralement entre 250 € et 350 €, tandis que les places premium de catégorie 1 pour des chocs décisifs pour le titre peuvent atteindre 600 € à 1 200 €+.

VIP et hospitalité : les packages officiels d’expérience VIP vont de 950 € à 2 500 €+ par place, selon l’emplacement dans le stade et les prestations incluses dans le salon.

Où se déroule le Clasico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il est la maison du Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabeu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League à quatre reprises (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, lors de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabeu a aussi accueilli de nombreuses légendes internationales et nationales de la musique au fil des années, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, et plus récemment Taylor Swift pendant son Eras Tour record.

Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base grandissante de supporters du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Champions League (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a accueilli des concerts de grands artistes tels que U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.