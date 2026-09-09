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Quand aura lieu le prochain El Clásico ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Comment acheter des billets pour El Clásico

Parce qu’El Clásico est le match le plus demandé du football de clubs, la mise en vente des billets suit un système de priorité strict via les canaux officiels des clubs avant d’arriver sur les marchés secondaires :

Ventes réservées aux membres officiels des clubs : Les deux clubs donnent la priorité à leurs membres officiels (Socios pour le Real Madrid ; Socios et Culés Premium pour le FC Barcelone). Les fenêtres de vente pour les membres officiels ouvrent environ 7 à 10 jours avant le coup d’envoi, ce qui laisse un stock extrêmement limité pour la vente au grand public.

Vente au grand public : Les éventuelles places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match sur les portails officiels des clubs (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Elles se vendent généralement en quelques secondes.

Marchés secondaires : Pour les voyageurs internationaux ou les supporters qui ont manqué les ventes officielles, des plateformes de revente fiables comme StubHub offrent un moyen sécurisé d’acheter des billets numériques vérifiés bien à l’avance ou jusqu’au coup d’envoi.

VIP & packages hospitalité : Le moyen le plus fiable de garantir des places directement auprès des clubs sans faire la queue en tant que membre. Les billets VIP comprennent des sièges en tribune basse latérale, l’accès à des salons privés du stade, une restauration gastronomique et un service de bar offert.

Combien coûtent les billets pour El Clásico ?

En raison d’une demande mondiale sans équivalent, El Clásico affiche des prix nettement supérieurs à ceux des matches standards de Liga :

Prix facial : les billets standard au prix facial commencent autour de 120 € à 150 € pour les places en tribune haute ou derrière les buts (Fondos), et montent à 350 € à 500 € et plus pour les emplacements centraux premium en tribune latérale (Tribuna / Lateral).

Marchés secondaires : sur des plateformes comme StubHub, les tarifs du marché secondaire fluctuent selon une tarification dynamique. Les billets d’entrée de gamme sur le marché secondaire commencent généralement entre 250 € et 350 €, tandis que les places premium de catégorie 1 pour les affiches décisives pour le titre peuvent atteindre 600 € à 1 200 € et plus.

VIP & hospitalité : les packages officiels d’expérience VIP vont de 950 € à 2 500 € et plus par place, selon l’emplacement dans le stade et les prestations incluses dans les salons.

Où se joue El Clásico ?

Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabéu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il accueille le Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabéu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League à quatre reprises (1957, 1969, 1980 & 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, lors de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabéu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes de la musique, internationales comme nationales, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones, et plus récemment Taylor Swift lors de son Eras Tour record.

Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base de supporters grandissante du FC Barcelone.

Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Champions League (1989 & 1999) et deux finales de Coupe des vainqueurs de coupe (1972 & 1982), le Camp Nou a également accueilli des concerts de grands artistes comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera de nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de places assises et le troisième plus grand stade de football au monde.