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Comment acheter des billets pour Lazio-Atalanta : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Serie A

La Lazio affronte l’Atalanta en Serie A. Voici comment obtenir vos billets.

La Lazio reçoit l’Atalanta le dimanche 6 décembre 2026 au Stadio Olimpico de Rome.

Lors de leurs dernières confrontations en championnat, la Lazio s’est imposée 2-0 à domicile en février 2026, après des rencontres serrées qui s’étaient soldées par un nul 0-0 et une courte défaite 1-0 au cours des saisons précédentes. Leurs récents duels se sont également poursuivis en Coupe d’Italie début 2026, avec deux matches nuls disputés, 2-2 et 1-1.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Lazio-Atalanta, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Lazio-Atalanta en Serie A ?

Le coup d’envoi de Lazio-Atalanta sera donné au Stadio Olimpico de Rome le dimanche 6 décembre 2026.

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Serie A - Journée 14
Stadio Olimpico, Rome

Comment acheter des billets pour Lazio-Atalanta en Serie A ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre la Lazio et l’Atalanta, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Les billets peuvent être achetés directement auprès de la SS Lazio ou de son partenaire de billetterie officiel, le principal point de vente pour les matches organisés au Stadio Olimpico de Rome.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les canaux officiels du club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lazio-Atalanta en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre la Lazio et l’Atalanta :

1. Canaux officiels du club

  • Places classiques en curva ou derrière les buts : de 25 à 40 €
  • Distinti (tribunes latérales) : de 45 à 70 €
  • Tribuna Tevere / Monte Mario (tribunes principales) : de 80 à plus de 180 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Tribune supérieure / places classiques : de 50 à 90 €
  • Tribune inférieure / places sur les côtés du terrain : de 110 à 220 €
  • Revente de places premium / hospitalité : de 250 à plus de 450 €

Lazio-Atalanta en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Lazio et de l’Atalanta

La Lazio aborde ce match en excellente forme, avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Cagliari en Serie A, grâce à un but de la tête de Pinamonti. Plus tôt dans cette série, la Lazio a inscrit six buts à Sassuolo lors d’un succès 6-2 à l’extérieur et a battu la Juventus 3-0 sur son terrain. Sur ces cinq matches, elle a marqué 14 buts et n’en a encaissé que quatre.

Le bilan récent de l’Atalanta est d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Parme. Sur cette période, elle a également perdu contre l’AC Milan (3-2) et l’Ajax (2-0 en Ligue Conférence). Le club de Bergame a fait match nul 4-4 contre Frosinone et 2-2 contre la Fiorentina lors de ses deux autres rencontres, ne récoltant que cinq points sur quinze possibles en Serie A.

LAZ

LAZ - Forme

JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
CGL
V2-1
NAP
N1-1
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ATA

ATA - Forme

FRC
N4-4
FIO
N2-2
PAR
D0-3
KAL
N1-1
MON
V0-1
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lazio-Atalanta : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Coupe d’Italie le 22 avril 2026 et s’est achevée sur un nul 1-1 sur le terrain de l’Atalanta. Auparavant, la Lazio et l’Atalanta avaient fait match nul 2-2 en Coupe d’Italie au Stadio Olimpico en mars 2026. En Serie A, la Lazio s’était imposée 2-0 à domicile en février 2026, tandis que les deux précédentes confrontations en championnat, en octobre 2025 et en avril 2025, s’étaient soldées respectivement par un nul 0-0 et une victoire 1-0 de l’Atalanta. Sur les cinq dernières confrontations, la Lazio compte deux victoires contre une pour l’Atalanta, ainsi que deux nuls.

Face à face

Lazio RomeNulAtalanta Bergame
2
2
1
Italie Coupe
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Atalanta Bergame
ATA
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Lazio Rome
LAZ
1
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Italie Coupe
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Serie A
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Serie A
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Lazio Rome
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Serie A
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Atalanta Bergame
ATA
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Lazio Rome
LAZ
1
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3Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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