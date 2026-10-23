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Comment acheter des billets pour LASK-Slovan Bratislava : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le LASK affronte le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Le LASK aborde cette rencontre avec l’objectif de gagner en régularité défensive après une série de résultats contrastés sur la scène nationale et continentale.

Le Slovan Bratislava arrive avec une forme récente difficile à prévoir, entre lourdes défaites en compétition continentale et matches riches en buts sur la scène nationale.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour LASK-Slovan Bratislava, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava ?

Le coup d’envoi du match entre le LASK et le Slovan Bratislava sera donné le mardi 3 novembre 2026 à la Raiffeisen Arena, à Linz.

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Ligue des Champions - Journée 4
Raiffeisen Arena

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava ?

Voici les options pour acheter des billets pour ce match de Ligue des champions de l’UEFA :

  • Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle du LASK pour les ventes initiales, les places réservées aux membres du club et les billets encore disponibles pour le grand public pour les matches disputés à la Raiffeisen Arena.
  • Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue des champions une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le LASK et le Slovan Bratislava ?

Voici une estimation du prix des billets pour ce match de Ligue des champions de l’UEFA :

1. Billetterie officielle du club

  • Billets standard : Les billets vendus directement par la billetterie officielle du LASK coûtent généralement entre 35 € et 90 € environ, selon la catégorie, le bloc et la section choisis dans la Raiffeisen Arena.
  • Préventes pour les membres et les abonnés : Les places attribuées en priorité aux membres du club sont généralement proposées à des prix de départ moins élevés, même si les disponibilités sont très limitées pour les affiches de Ligue des champions.
  • Offres VIP et hospitalité : Les places haut de gamme assorties de prestations d’hospitalité au stade coûtent entre 150 € et plus de 350 €.

2. Plateformes de revente

Si les billets officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Tribune supérieure et sections situées dans les angles : Les prix commencent autour de 135 € à 160 € pour des places offrant une vue standard.
  • Tribunes latérales et inférieures : Les billets proches de la ligne médiane ou situés dans les secteurs offrant les meilleures vues coûtent généralement entre 200 € et 350 €.
  • Places haut de gamme et blocs très demandés : Les places particulièrement bien situées, les blocs où les billets sont rares ou les offres de dernière minute très demandées peuvent dépasser 450 €, voire 500 €.

LASK-Slovan Bratislava en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du LASK et du Slovan Bratislava

Le LASK compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 3-3 contre Hartberg en Bundesliga autrichienne, après une défaite 2-1 face au Sturm Graz et un revers 1-0 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 6-1 contre le Deutschlandsberger SC en coupe. Ces résultats montrent une équipe capable de marquer beaucoup de buts en coupe sur la scène nationale, mais qui peine à préserver sa cage inviolée et à faire preuve de régularité à un niveau supérieur.

Le Slovan Bratislava compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Il a récemment battu Komarno 2-1 en première division slovaque et s’est également imposé 3-1 face à Nitra en FA Cup. Une défaite 6-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et un revers 2-0 face au DAC 1904 Dunajska Streda constituent les points bas de cette série, même si le nul 3-3 contre Zilina montre que le Slovan peut prendre part à des matches ouverts et riches en buts. Sur ces cinq rencontres, le Slovan a inscrit neuf buts et en a encaissé quatorze.

LAS

LAS - Forme

FVI
V2-1
RAP
D0-2
LIV
D3-6
LUS
V0-4
SCP
V2-3
But marqué (encaissé)
12/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SBR

SBR - Forme

KOM
V1-2
SKA
N1-1
VFB
D0-3
TRN
V0-3
ROM
D4-0
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

LASK-Slovan Bratislava : Historique des confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre le LASK et le Slovan Bratislava. Il pourrait s’agir de leur première rencontre officielle.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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