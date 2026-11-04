Comment acheter des billets pour la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 : dates, prix des billets et autres informations

La finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 conclura le tournoi le mercredi 23 décembre 2026, au stade international Jaber Al-Ahmad, au Koweït. Elle opposera le vainqueur du match entre Al Qadsiah et Al Ahli à celui de la rencontre entre Al Nassr et Al Kholood.

Cette édition marque une première historique : le Koweït accueille la compétition pour la première fois. Les supporters de football de toute la région du Golfe se préparent à une forte affluence pour voir les finalistes tenter de soulever le trophée.

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Quand aura lieu la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 ?

Date et heure Affiche Lieu Billets Mercredi 23 décembre 2026, 20 h Vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 Stade international Jaber Al-Ahmad, Koweït Billets

Où acheter des billets pour la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 ?

Les canaux de vente officiels mis en place par les organisateurs du tournoi et les clubs participants constituent la principale source de billets lors des périodes de vente au grand public. Les supporters doivent toujours consulter en premier lieu les canaux officiels de la fédération et les billetteries des clubs pour vérifier les disponibilités.

GrintaHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Chercher le billet le moins cher sur les plateformes de revente permet aux supporters qui font le déplacement de s’assurer une place pour la finale lorsque les billets de la vente officielle ne sont plus disponibles.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 ?

Sur les plateformes de billetterie officielles, les tarifs d’entrée commencent généralement autour de 50 à 75 SAR pour une place standard, selon la zone du stade et la catégorie. Acheter lors des mises en vente officielles reste le meilleur moyen d’obtenir le billet le moins cher au prix initial.

Si tous les billets destinés au grand public sur les canaux officiels sont vendus, des plateformes de revente comme GrintaHub offrent une autre possibilité de trouver une place à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les prix commencent actuellement aux alentours de 150 SAR pour les places standard et varient selon leur emplacement dans le stade et les disponibilités.

Tout savoir sur la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite 2026

La Supercoupe d’Arabie saoudite 2026 réunit quatre équipes dans un tournoi à élimination directe. Al Qadsiah affrontera Al Ahli lors de la première demi-finale, le samedi 19 décembre, tandis qu’Al Nassr rencontrera Al Kholood lors de la seconde, le dimanche 20 décembre. Les deux vainqueurs se retrouveront en finale le mercredi 23 décembre.

Tous les matches se dérouleront au prestigieux stade international Jaber Al-Ahmad, dans le gouvernorat de Farwaniya, au Koweït. D’une capacité de 60 000 places, le stade promet une ambiance électrique pour la rencontre décisive. Cette édition est particulièrement marquante puisque le Koweït accueille la Supercoupe d’Arabie saoudite pour la première fois, dans la continuité de la tradition du tournoi d’organiser ses grandes affiches dans des enceintes régionales de classe mondiale. La demande devrait être forte : réserver vos places rapidement vous permettra d’assister en direct au sacre des champions.