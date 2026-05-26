Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions 2026 de l’UEFA : PSG-Arsenal, prix des billets, informations sur le tirage au sort et la Puskás Aréna

Tous les regards sont braqués sur Budapest, où le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions de l’UEFA à la Puskás Aréna, le samedi 30 mai.

Laissez GOAL vous guider pour réaliser votre rêve de football en mettant la main sur un billet pour la finale de la Ligue des champions 2026 à Budapest.

Quand a lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Ligue des Champions - Finale 30 mai 2026 - 12:00 Puskas Arena

Comment acheter des billets pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA ?

Le duel final entre Arsenal et le Paris Saint-Germain étant désormais confirmé, tous les processus de distribution des billets ont été lancés.

Plusieurs options s’offrent à vous pour obtenir vos billets pour la finale de la Ligue des champions :

Scrutins officiels des clubs : Arsenal et le PSG disposent d’environ 16 800 billets chacun. Les fenêtres prioritaires d’Arsenal ouvrent aujourd’hui, le 7 mai, tandis que le PSG utilise un système par vagues pour ses abonnés fidèles.

Portail de revente de l’UEFA : Si vous avez manqué le tirage au sort de mars, la plateforme officielle de revente de l’UEFA est le seul moyen sûr d’acheter des billets au prix facial remis en vente par d’autres supporters.

Hospitalité officielle : Pour ceux qui disposent d’un budget plus important (3 500 €+), des places garanties sont encore disponibles via le portail Hospitality de l’UEFA, avec notamment l’accès à des salons premium.

Quota neutre : En dehors des 34 000 billets réservés aux finalistes, les places restantes à la Puskás Aréna ont été attribuées au scrutin public de l’UEFA et à la famille internationale du football.

Marché secondaire : Pour des billets de dernière minute afin d’assurer votre place en finale, tournez-vous vers des plateformes de marché secondaire comme StubHub .

Comment fonctionne le tirage au sort pour la finale de la Ligue des champions ?

La demande pour la finale étant énorme, l’UEFA ne vend pas les billets selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour garantir l’équité, l’UEFA utilise un système de loterie (ballot) pour le grand public.

Voici tout ce qu’il faut savoir :

Fenêtre de candidature

Les supporters déposent généralement leur demande de billets via le portail officiel de billetterie de l’UEFA plusieurs mois à l’avance (la date limite cette année était fixée au 19 mars 2026).

Le tirage

Une fois la période close, toutes les demandes valides sont classées de manière aléatoire.

Les candidats retenus sont informés par e-mail et disposent d’une fenêtre strictement limitée pour acheter leurs billets, avec un maximum de deux par personne.

Billetterie mobile

Tous les billets sont délivrés exclusivement via l’application UEFA Mobile Tickets.

Il s’agit d’une mesure de sécurité destinée à empêcher la revente non autorisée et à garantir que seuls les vrais supporters franchissent les portes du stade.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions de l’UEFA ?

Les prix des billets de la Ligue des champions de l’UEFA varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le lieu, le stade de la compétition et l’adversaire.

Si vous avez la chance d’obtenir une place via le tirage au sort officiel, les prix pour la finale 2026 PSG-Arsenal sont les suivants :

Catégorie Prix Fans First 70 € Catégorie 3 180 € Catégorie 2 650 € Catégorie 1 950 €

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs pour plus d’informations sur les disponibilités et les prix, ainsi que les sites secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur PSG-Arsenal

PSG ARS Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles 4 B. White

Où se déroule la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026 ?

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2026 aura lieu en Hongrie, à la Puskás Aréna, à Budapest, le samedi 30 mai 2026.

Officiellement inaugurée en 2019, la Puskás Aréna a une capacité d’environ 65 000 places pour les grandes affiches internationales.

Elle est le stade de l’équipe nationale de football de Hongrie et s’est rapidement imposée comme un haut lieu des grands événements footballistiques en Europe centrale.

Quelles sont les dates clés de la Ligue des champions 2025-2026 ?

Phase de ligue : 16 septembre 2025 - 28 janvier 2026

Barrages à élimination directe : 17-18 et 24-25 février 2026

Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

Finale : samedi 30 mai 2026, Puskás Aréna, Budapest

Le coup d’envoi de la finale sera donné à 18h00 CEST.