Le rideau tombera sur la saison d’UEFA Conference League dans la ville historique de Leipzig le 27 mai 2026, lorsque deux équipes s’affronteront pour la gloire européenne.

Le vainqueur de cette saison se qualifiera pour la phase de ligue de l’UEFA Europa League 2026-2027.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations essentielles sur les billets pour la finale de l’UEFA Conference League en mai, notamment leur prix et la manière de vous garantir une place pour l’un des grands rendez-vous footballistiques de l’année.

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Quand a lieu la finale de l’UEFA Conference League 2026 ?

Date Affiche (heure du coup d’envoi) Stade Billets mer. 27 mai Finale de l’UEFA Conference League : Crystal Palace vs Rayo Vallecano (21 h CET) Red Bull Arena (Leipzig) Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Conference League 2026

Une part importante des 39 700 places du Red Bull Arena est mise directement à disposition des supporters et du grand public.

Les deux clubs participants reçoivent généralement une allocation égale de billets, soit environ 9 000 à 10 000 chacun, tandis que les billets restants sont mis en vente pour les supporters du monde entier via UEFA.com/tickets.

Le processus de vente et d’attribution des billets réservés aux supporters des finalistes est organisé directement avec les clubs concernés une fois leur qualification acquise.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire, comme sur StubHub, pour décrocher des billets de dernière minute.

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Billets pour la finale de la Conference League 2025 : combien coûtent-ils ?

Les prix officiels des billets pour la finale de l’UEFA Conference League 2026 vont de 25 € à 190 € et se répartissent comme suit :

Fans First : 40 € (réservé aux supporters des finalistes)

40 € (réservé aux supporters des finalistes) Catégorie 3 : 65 €

65 € Catégorie 2 : 140 €

140 € Catégorie 1 : 190 €

Consultez régulièrement les portails officiels de billetterie des différents clubs et de l’UEFA pour plus d’informations, ainsi que les sites secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

À quoi s’attendre lors de la finale de la Conference League 2026 ?

Ce n’est peut-être que la 5e saison de la plus récente compétition européenne de clubs, mais les finales précédentes ont offert des scénarios haletants qui ont prouvé la valeur du tournoi.

Du sacre inaugural de la Roma au triomphe de West Ham à Prague en 2023, en passant par la victoire historique de l’Olympiacos en 2024, la Conference League a offert une plateforme aux clubs pour graver leur nom dans le folklore continental.

Pour beaucoup des équipes engagées, la Conference League représente leur meilleure chance de remporter un trophée majeur et de garantir une place en Europa League la saison suivante.

Leipzig a l’habitude d’accueillir de grandes soirées européennes, ayant notamment été ville hôte de la Coupe du monde 2006 et de l’UEFA EURO 2024.

Cependant, c’est la première fois que le Leipzig Stadium accueillera le dénouement de la Conference League, offrant un cadre moderne, intimidant et bruyant aux deux équipes en lice.

Où séjourner pour la finale de la Conference League 2026

Le Leipzig Stadium en Allemagne, également connu sous le nom de RB Arena, est le stade du RB Leipzig.

Le stade a ouvert en 2004 sur le site de l’ancien Zentralstadion et a une capacité d’environ 42 000 places pour les rencontres internationales, soit 39 700 pour la finale de la Conference League.

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