Comment acheter des billets pour la finale de la FA Cup 2026 : Manchester City vs Chelsea, prix des billets, informations et plus encore

Manchester City reçoit Chelsea à Wembley, à Londres, le samedi 16 mai, pour ce qui s’annonce comme une spectaculaire finale de FA Cup entre deux géants modernes du football anglais, en lutte pour le plus grand trophée de coupe nationale de la saison.

Manchester City occupe actuellement la 2e place de Premier League, tandis que Chelsea est 9e, avec l’ambition pour les Cityzens de décrocher une quatrième victoire consécutive historique en finale de FA Cup, alors que les Blues cherchent à remporter leur premier grand trophée dans le cadre de leur projet actuel.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Manchester City contre Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Finale de FA Cup : Man City vs Chelsea - 16 maiRéserver des billets

Quand a lieu la finale de la FA Cup 2026 ?

Comment acheter des billets pour la finale de la FA Cup 2026

En tant que plus grand match du calendrier national anglais, les billets sont distribués principalement via les deux clubs finalistes à leurs abonnés et à leurs membres.

Les allocations des deux clubs sont officiellement épuisées.

Voici un aperçu des options pour réserver des billets :

Canaux officiels : billetteries de Manchester City et de Chelsea FC (épuisé).

: billetteries de Manchester City et de Chelsea FC (épuisé). Marchés secondaires : des plateformes de revente vérifiées comme StubHub et LiveFootballTickets sont les seules options restantes pour des places accessibles au grand public.

: des plateformes de revente vérifiées comme StubHub et LiveFootballTickets sont les seules options restantes pour des places accessibles au grand public. Options premium : les sièges centraux de catégorie 1 sont actuellement proposés entre 800 £ et 1 500 £, tandis que les expériences d’hospitalité exclusives Club Wembley peuvent dépasser les 4 000 £.

Combien coûtent les billets pour la finale de la FA Cup 2026 ?

Sans surprise, la demande pour les billets de FA Cup augmente à mesure que la compétition avance, et elle atteint son pic à l’approche de la finale de mai.

Les tarifs à Wembley l’année dernière étaient les suivants :

Section Finale Places premium niveau 2 255 £ Catégorie 1 175 £ Catégorie 2 125 £ Catégorie 3 75 £ Catégorie 4 50 £

Des tarifs réduits étaient proposés aux supporters âgés de 65 ans et plus, aux enfants de 16 ans et moins, ainsi qu’aux jeunes adultes (17-21 ans).

Quels forfaits hospitalité sont disponibles pour la finale de la FA Cup 2026 ?

En ce qui concerne la finale de la FA Cup, Experiences by Wembley Stadium offre aux fans l’expérience ultime d’un jour de match.

Il existe également une gamme d’avantages exclusifs pour les membres, notamment un accès prioritaire aux billets pour les grands événements tels que les concerts, la NFL et la boxe. Il existe six formules d’adhésion différentes, dont les prix vont de 2 730 £ à 13 458 £ :

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

À quoi s’attendre pour la finale de la FA Cup 2026 ?

Manchester City aborde la finale en grand favori et comme le maître de la régularité dans cette compétition, après avoir atteint une quatrième finale consécutive, un record. L’équipe de Pep Guardiola a assuré sa place grâce à une victoire difficile 2-1 en demi-finale contre Southampton le 25 avril, affichant son tempérament de champion en renversant la situation en fin de match.

Chelsea, cependant, a retrouvé son ADN de coupe. Les Blues ont négocié une demi-finale tendue contre Leeds United le 26 avril, où une seule réalisation d’Enzo Fernandez a suffi pour assurer une victoire 1-0 et valider leur billet pour la finale.

Si City a dominé leur dernière confrontation en championnat avec une victoire 3-0 le 12 avril, Chelsea peut retenir des motifs d’espoir du match nul 1-1 arraché à l’Etihad plus tôt dans la saison, le 4 janvier.

Qui sont les récents vainqueurs de la FA Cup ?

Année Vainqueur Finaliste Score 2025 Crystal Palace Manchester City 1-0 2024 Manchester United Manchester City 2-1 2023 Manchester City Manchester United 2-1 2022 Liverpool Chelsea 6-5 (t.a.b.) 2021 Leicester City Chelsea 1-0 2020 Arsenal Chelsea 2-1 2019 Manchester City Watford 6-0 2018 Chelsea Manchester United 1-0 2017 Arsenal Chelsea 2-1 2016 Manchester United Crystal Palace 2-1 (a.p.)

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