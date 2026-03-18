125 clubs espagnols ont entamé la saison en rêvant d’un sacre en Coupe du Roi, mais seuls deux d’entre eux auront encore de l’argenterie plein les yeux à l’Estadio La Cartuja le 4 avril.

L’événement s’annonce immanquable, avec une impressionnante concentration de talent sur la pelouse. Des affluences régulières de plus de 50 000 spectateurs ont été enregistrées depuis que la finale de la Coupe du Roi a élu domicile de manière permanente à Séville.

GOAL vous propose un guide complet pour savoir comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi, combien ils coûtent, où les acheter, et bien plus encore.

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Quand se joue la finale de la Coupe du Roi 2026 ?

Date samedi 4 avril 2026 Coup d’envoi 21h00 CET (20h00 GMT) Équipes Atletico de Madrid vs Real Sociedad Lieu Estadio La Cartuja, Séville, Espagne Billets Billets

Comment acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi

Les deux clubs qui participeront à la finale de la Coupe du Roi vendront des billets via leurs sites officiels respectifs.

Gardez à l’esprit que la capacité est limitée et que la demande dépasse souvent le quota disponible. L’affluence moyenne des récentes finales de Coupe du Roi disputées à La Cartuja s’est régulièrement située autour des 55 000 spectateurs.

Pour la finale 2026, les billets officiels via les clubs participants devraient être disponibles environ deux semaines avant le jour du match.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour la finale de la Coupe du Roi sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets par des canaux alternatifs.

Billets pour la finale de la Coupe du Roi : combien coûtent-ils ?

La demande sera toujours forte pour des billets de finale de la Coupe du Roi, surtout lorsque les plus grands clubs espagnols sont concernés.

Pour la finale 2025, les prix des billets allaient de 70 € à 280 €, les places les moins chères se situant derrière les buts et les plus onéreuses le long des lignes de touche (Preferencia ou Fondo).

N’oubliez pas de surveiller les sites officiels des clubs à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

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À quoi s’attendre pour la finale de la Coupe du Roi 2026

Le FC Barcelone règne sur la Coupe du Roi, avec un record de 32 sacres dans la compétition. Après son succès renversant en 2025, le club catalan reste l’équipe à battre, même si l’Athletic Bilbao et le Real Madrid figurent toujours parmi les prétendants récurrents.

De nombreuses stars ont brillé sur la scène de la Coupe du Roi au fil des années, mais aucune autant que l’insaisissable Lionel Messi. La légende argentine détient toujours une série de records en Coupe du Roi, notamment le plus grand nombre de buts inscrits en finale (neuf) et le plus grand nombre de finales dans lesquelles il a marqué (sept).

Les supporters chanceux qui ont réussi à obtenir une place lors des récentes finales de Coupe du Roi à Séville en ont clairement eu pour leur argent. Lors des quatre dernières années, trois finales ont nécessité une prolongation ou une séance de tirs au but pour désigner le vainqueur du trophée.

La finale de l’an dernier est instantanément entrée dans les classiques, avec une victoire 3-2 du FC Barcelone sur le Real Madrid après prolongation, grâce à un but tardif de Jules Kounde qui a envoyé les supporters blaugrana en extase.

Qui sont les récents vainqueurs de la Coupe du Roi ?

Voici un récapitulatif des dix dernières finales de la Coupe du Roi :

Année Vainqueur Finaliste Score 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (ap) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 t.a.b.) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 t.a.b.) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (ap)

Histoire de l’Estadio La Cartuja

L’Estadio La Cartuja est un stade multifonction situé sur l’Isla de la Cartuja, à Séville. Inauguré en 1999 pour accueillir les Championnats du monde d’athlétisme, il est depuis devenu la maison spirituelle du football de coupe espagnol.

Avec une capacité d’environ 57 000 places, La Cartuja est l’un des sites les plus grands et les plus modernes d’Espagne. Il a accueilli des matches de l’Euro 2020 de l’UEFA, la finale de la Coupe de l’UEFA 2003, ainsi que de nombreuses rencontres de l’équipe nationale d’Espagne.

La campagne 2025/26 marque la huitième année consécutive durant laquelle la finale de la Coupe du Roi se tient à La Cartuja, à la suite d’un accord de long terme avec la RFEF pour maintenir la finale dans la capitale andalouse.

En dehors du football, le stade a accueilli des artistes légendaires comme Madonna, U2, Bruce Springsteen et AC/DC, confirmant son statut comme l’un des principaux hauts lieux du divertissement en Europe.

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