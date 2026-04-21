La Coupe du Roi saoudienne reste la compétition à élimination directe la plus prestigieuse du Royaume, et l’édition 2026 atteint son point d’ébullition alors qu’Al Hilal s’apprête à recevoir Al Kholood.

Al Hilal, géant en titre de Riyad, cherche à consolider encore davantage son héritage de club le plus titré de l’histoire du tournoi.

Que vous soyez un membre inconditionnel de la Blue Wave ou un supporter neutre désireux de découvrir le sommet de la culture sportive du Moyen-Orient, il est essentiel de réserver votre place le plus tôt possible.

GOAL fait le point sur les dernières disponibilités avec un guide complet pour obtenir dès maintenant vos billets pour la Kingdom Arena.

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Quand a lieu Al Hilal - Al Kholood ?

Date et heure Match Lieu Billets jeudi 23 avril 2026 (21h00 AST) Al Hilal - Al Kholood Kingdom Arena, Riyad Billets

Où acheter des billets pour Al Hilal - Al Kholood ?

Si les billets de première mise en vente sont souvent proposés via l’application Blu Store (partenaire officiel d’Al Hilal) ou le portail de la Coupe du Roi saoudienne, les places les plus demandées peuvent disparaître en quelques minutes dès l’ouverture de la vente générale.

Pour garantir une expérience fluide, les supporters doivent utiliser les plateformes mobiles officielles et les places de marché secondaires de confiance qui garantissent l’entrée. Tous les billets pour les matches à la Kingdom Arena sont émis au format numérique.

Pour les supporters à la recherche d’options de dernière minute pour assister à la finale de la King’s Cup, vous pouvez vous tourner vers des marchés secondaires comme StubHub.

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Combien coûtent les billets pour Al Hilal - Al Kholood ?

Admission générale (derrière les buts) : 65 SAR à 150 SAR

65 SAR à 150 SAR Catégorie 1 (tribunes latérales) : 200 SAR à 450 SAR

200 SAR à 450 SAR Places premium (niveau intermédiaire) : 500 SAR à 950 SAR

500 SAR à 950 SAR Hospitalité et loges VIP : 1 800 SAR à plus de 5 000 SAR

Les prix sont susceptibles d’évoluer en fonction de la demande du marché à l’approche du jour du match.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Kingdom Arena

La Kingdom Arena est une merveille de l’architecture sportive moderne. Construite à l’origine sous le nom de Boulevard Hall et achevée en un temps record, elle est devenue la forteresse permanente d’Al Hilal.

Capacité et places : l’enceinte peut accueillir environ 30 000 spectateurs. Comme elle a été conçue comme un site compact et couvert, les tribunes sont pentues et incroyablement proches de la pelouse. Cela crée un effet de chaudron où le bruit de 30 000 supporters donne l’impression d’en faire 100 000. On y trouve 20 loges de luxe au niveau intermédiaire, offrant le meilleur point de vue possible aux invités VIP.

Emplacement et logistique : située dans le quartier de Hittin à Riyad, l’enceinte fait partie du vaste complexe Boulevard City.

Arrivée : nous recommandons d’arriver à 19h30 pour un coup d’envoi à 21h00. La circulation à Riyad peut être dense, surtout autour de Boulevard City.

Transport : utilisez des applications de VTC comme Careem ou Uber pour être déposé au plus près. Si vous venez en voiture, attendez-vous à un stationnement limité dans les environs immédiats.

Installations : l’enceinte est entièrement climatisée, ce qui en fait le lieu idéal pour le football quelles que soient les conditions météorologiques extérieures à Riyad. Le Wi-Fi haut débit et des points de restauration premium sont disponibles dans tout le déambulatoire.

Pour vivre l’expérience la plus authentique de la King’s Cup, essayez d’obtenir des billets dans les tribunes nord ou sud derrière les buts. C’est là que les Ultras d’Al Hilal mènent les chants, créant l’ambiance rythmée et survoltée qui a fait du football saoudien une sensation mondiale.