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Carabao Cup trophy(C)Getty Images
Book Arsenal vs Man City Final tickets
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Comment acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : Arsenal vs Manchester City, prix de la Coupe de la Ligue anglaise et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour décrocher votre place pour la finale de la Coupe à Wembley

Quel que soit le nom que vous lui donnez, qu’il s’agisse de la Carabao Cup, de l’EFL Cup ou de la League Cup, nous nous préparons à une nouvelle conclusion palpitante de la principale coupe nationale anglaise.

Le premier trophée majeur de la saison 2025/26 sera attribué à Wembley Stadium le dimanche 22 mars 2026, lorsque Arsenal affrontera Manchester City pour se disputer la gloire.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître avant la finale, notamment où acheter des billets et comment la regarder en direct.

Billets Arsenal vs Man City pour la finale de la Carabao Cup à partir de 200 £Réserver des billets

Quand aura lieu la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Quand :dimanche 22 mars 2026
Coup d’envoi :à confirmer (heure du Royaume-Uni)
Lieu :Wembley Stadium, Londres
Équipes :Arsenal vs Manchester City 
Billets :Billets

Quels sont les prochains matches de la Carabao Cup ?

Date et heureMatchBillets
22 mars 2026, à confirmerFinale : Arsenal vs Manchester City à Wembley StadiumBillets

Billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 : combien coûtent-ils ?

Il y aura toujours une très forte demande pour les billets de la finale de la Carabao Cup, et l’édition 2026 ne fera pas exception. Les tarifs officiels devraient suivre la même structure que lors des récentes finales disputées à Wembley.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
CatégorieTarif adulte
Siège premium niveau 2150 £ – 125 £
Catégorie 1108 £
Catégorie 297 £
Catégorie 376 £
Catégorie 458 £
Catégorie 541 £

Des tarifs réduits sont généralement proposés aux seniors, aux enfants et aux jeunes adultes, sous réserve de confirmation par l’EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Où acheter des billets pour la finale de la Carabao Cup 2026 ?

Les billets pour la finale de la Carabao Cup sont généralement vendus directement par les deux clubs finalistes une fois les demi-finales terminées. Chaque club reçoit un contingent fixe, et la demande dépasse régulièrement l’offre.

Les supporters peuvent également explorer les options d’hospitalité à Wembley Stadium ou se tourner vers le marché secondaire de la billetterie pour bénéficier d’une disponibilité supplémentaire.

Billets Arsenal vs Man City pour la finale de la Carabao Cup à partir de 200 £Réserver des billets

Comment regarder ou suivre en streaming la finale de la Carabao Cup 2026

Sky Sports devrait diffuser la finale de la Carabao Cup en direct au Royaume-Uni, avec un streaming disponible via NOW et l’application Sky Sports. Les détails de la diffusion seront confirmés à l’approche du coup d’envoi.

Les téléspectateurs internationaux pourront également regarder la finale de la Carabao Cup via les diffuseurs officiels partenaires, notamment Paramount+ aux États-Unis et beIN Sports en Australie.

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