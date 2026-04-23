Le sommet du football de clubs asiatique est arrivé. La saison inaugurale de l’AFC Champions League Elite (ACLE), rebaptisée, atteint son dénouement dramatique à Djeddah, en Arabie saoudite, où le géant local Al-Ahli Saudi FC s’apprête à recevoir la surprise du tournoi, le FC Machida Zelvia.

Pour les supporters qui veulent prendre part à cette soirée historique du 25 avril, la demande de billets a atteint des niveaux sans précédent. Alors que le Shining Jewel devrait afficher sa capacité maximale de 60 000 places, il est indispensable de réserver votre siège tôt. GOAL a suivi toutes les mises à jour, des mises en vente officielles sur le marché primaire aux marchés secondaires, pour vous permettre de ne pas manquer Al-Ahli soulever le trophée ou Machida Zelvia conclure son parcours de conte de fées. Voici votre guide complet pour obtenir dès maintenant des billets pour la finale de l’AFC Champions League Elite.

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Quand aura lieu la finale de l’AFC Champions League Elite 2026 ?

La grande finale est programmée pour le samedi 25 avril 2026. Point culminant d’une phase finale centralisée en Arabie saoudite, le match sera au centre du calendrier du football asiatique. Les supporters doivent prévoir un coup d’envoi en fin de soirée afin de tenir compte du climat local et des exigences de diffusion.

Date et heure Match Lieu Billets 25 avril 2026 - 21:00 (heure locale) Al-Ahli Saudi FC vs FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Djeddah Billets

Où acheter des billets pour la finale de l’AFC Champions League Elite ?

Les billets pour la finale de l’AFC Champions League Elite sont disponibles via deux canaux principaux. Pour les supporters locaux et ceux qui ont accès aux systèmes de paiement saoudiens, la plateforme WeBook est le partenaire officiel de vente primaire pour les grands événements sportifs du Royaume. En raison du statut d’Al-Ahli, les billets mis en vente sur le marché primaire devraient s’écouler en quelques minutes.

Pour les supporters internationaux, les fans venant du Japon ou ceux qui ont manqué la première fenêtre de vente primaire, Ticombo est votre meilleure option. La plateforme offre un espace sécurisé permettant à des vendeurs vérifiés de proposer des billets, ce qui constitue une solution précieuse pour les supporters qui ont besoin d’une entrée garantie. Contrairement aux vendeurs non vérifiés sur les réseaux sociaux, Ticombo offre une garantie de protection des acheteurs, ce qui est crucial compte tenu de l’importance de cette finale.

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Combien coûtent les billets pour la finale de l’AFC Champions League Elite ?

L’AFC et les organisateurs locaux ont cherché à rendre la finale accessible tout en proposant des expériences premium à ceux qui recherchent le luxe. Les prix varient selon la demande, mais les tarifs actuellement observés sur le marché sont les suivants :

Catégorie 3 (derrière les buts) : à partir d’environ 195 SAR (52 $) . Ce sont les billets les plus abordables et ils sont parfaits pour les supporters les plus bruyants d’Al-Ahli.

à partir d’environ . Ce sont les billets les plus abordables et ils sont parfaits pour les supporters les plus bruyants d’Al-Ahli. Catégorie 2 (places en angle) : généralement proposées entre 350 et 500 SAR .

généralement proposées entre . Catégorie 1 (latérale/tribune principale) : les prix vont de 600 à 900 SAR , avec les meilleures vues tactiques sur le terrain.

les prix vont de , avec les meilleures vues tactiques sur le terrain. Hospitalité et loges VIP : pour ceux qui recherchent l’expérience ultime le jour du match, les packages VIP comprenant restauration haut de gamme et sièges rembourrés commencent à 1 500 SAR (400 $) et peuvent monter jusqu’à 2 250 SAR (600 $) pour les loges les plus exclusives.

Les billets les moins chers sont actuellement proposés autour de 52 $ sur les plateformes secondaires, mais à mesure que la date du match approche, ces prix devraient augmenter de manière significative. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, il est fortement recommandé de réserver dès maintenant.

Comment puis-je obtenir des billets pour l’AFC Champions League Elite ?

Obtenir votre place au King Abdullah Sports City exige une approche proactive. Suivez ces étapes pour être sûr de ne rien manquer :

Surveillez les canaux officiels : gardez un œil sur les comptes officiels d’Al-Ahli Saudi FC sur les réseaux sociaux ainsi que sur l’application WeBook. Les annonces concernant les fenêtres de vente générale interviennent souvent avec très peu de préavis. Utilisez les sites de revente : si vous ne parvenez pas à obtenir des billets via le tirage primaire, rendez-vous directement sur Ticombo. C’est la référence en matière de revente vérifiée, ce qui vous permet de ne pas être victime d’arnaques. Agissez vite pour la catégorie 3 : les billets les moins chers partent toujours en premier. Si votre budget est prioritaire, ciblez les tribunes supérieures du stade, où les prix sont les plus bas. Vérifiez l’hospitalité : il arrive parfois que, lorsque les billets standard sont épuisés, des offres d’hospitalité restent disponibles. Plus coûteuses, elles garantissent toutefois l’entrée et un niveau de confort supérieur.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le King Abdullah Sports City

Connu affectueusement sous le nom d’Al-Jawhara ou de Shining Jewel, le King Abdullah Sports City est l’un des stades les plus avancés technologiquement au Moyen-Orient. Situé à environ 30 kilomètres au nord du centre de Djeddah, le stade est le cœur d’un immense complexe sportif et dispose d’une capacité de plus de 60 000 places.

Le design du stade s’inspire du corail local et des motifs mashrabiya, ce qui lui donne une esthétique unique qui brille de mille feux la nuit. Pour la finale de l’ACLE 2026, l’atmosphère sera électrique. Les supporters d’Al-Ahli sont connus pour leurs tifos spectaculaires et leurs chants assourdissants, amplifiés par la conception du toit fermé du stade, créant un véritable chaudron sonore.

Déplacements et accès : il est conseillé aux supporters se rendant au stade d’utiliser des applications de VTC comme Uber ou Careem, car le stationnement peut devenir extrêmement saturé les jours de match. Des fan zones dédiées sont installées à l’extérieur du stade et ouvrent quatre heures avant le coup d’envoi, avec restauration, produits dérivés et animations. Assurez-vous d’avoir votre billet numérique prêt sur votre appareil mobile, car le stade utilise des codes QR dynamiques pour l’entrée, ce qui signifie que les impressions papier pourraient ne pas être acceptées.

Que vous soyez un supporter inconditionnel d’Al-Ahli ou un neutre souhaitant assister à un moment d’histoire du football asiatique, la finale 2026 de l’AFC Champions League Elite est un événement à ne pas manquer. Réservez vos billets dès aujourd’hui et préparez-vous à une nuit inoubliable à Djeddah.