L’UFC 333 se rend à Abu Dhabi le 24 octobre 2026, à l’Etihad Arena. Cette carte relevée met en vedette le champion des poids plumes Alexander Volkanovski, qui défendra sa ceinture contre le prétendant invaincu Movsar Evloev.

L’Abu Dhabi Showdown Week fait son retour avec des combats de championnat à très fort enjeu. Le co-main event verra le champion des poids coqs Petr Yan défendre sa couronne contre son rival Merab Dvalishvili dans un troisième affrontement blockbuster.

GOAL vous apporte tous les détails sur les dates, les informations sur le lieu et les prix. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets pour l’UFC 333 dès maintenant.

Quand a lieu l’UFC 333 ?

Date et heure Affiche Lieu Billets samedi 24 octobre 2026 à 17 h 00 UFC 333 : Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Billets

Où acheter des billets pour l’UFC 333 ?

Les billets principaux pour l’UFC 333 sont disponibles via les points de vente officiels, notamment Ticketmaster UAE et le guichet de l’Etihad Arena.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, StubHub est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour l’UFC 333 ?

Les prix officiels des billets pour l’UFC 333 commencent à 1 368 AED sur Ticketmaster UAE et le site officiel de la salle.

Si les allocations générales officielles sont épuisées, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir de AED1 180.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’UFC 333

L’UFC 333 marque un nouveau chapitre majeur dans l’histoire des sports de combat à Abu Dhabi. Organisé à l’Etihad Arena sur Yas Island, l’événement sert de pièce maîtresse de l’Abu Dhabi Showdown Week.

Le main event met en scène Alexander Volkanovski, qui défend son titre UFC des poids plumes contre le challenger invaincu Movsar Evloev. Volkanovski vise à consolider son héritage face à l’un des meilleurs spécialistes du grappling de la division.

Dans le co-main event, le champion des poids coqs Petr Yan défend son titre contre l’ancien champion Merab Dvalishvili dans un troisième affrontement très attendu.

Les temps forts de la carte principale incluent :

Combat pour le titre des poids plumes : Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Combat pour le titre des poids coqs : Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Poids lourds : Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Poids plumes : Arnold Allen vs Aaron Pico

Poids mi-lourds : Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Les portes ouvrent à 17 h 00, heure locale. Il est conseillé aux fans qui prévoient d’y assister d’agir vite pour garantir leur place à l’un des plus grands spectacles de combat de l’année.