Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Barcelone possède un léger avantage avec trois victoires, contre deux pour l’Atlético de Madrid.

Leur dernière rencontre officielle a eu lieu le 14 avril 2026, en Ligue des champions. Barcelone s’était imposé 2-1 au Riyadh Air Metropolitano au terme d’un match âprement disputé.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Atlético de Madrid-Barcelone en Liga ?

Le match entre l’Atlético de Madrid et Barcelone aura lieu au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético de Madrid-Barcelone en Liga ?

Plusieurs possibilités s’offrent aux supporters pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre l’Atlético de Madrid et Barcelone au Riyadh Air Metropolitano, selon les disponibilités et leurs préférences :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct consiste à acheter des billets classiques ou ceux réservés aux membres sur le site officiel ou auprès de la billetterie de l’Atlético de Madrid, qui accueille la rencontre.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club ont été vendus, il est souvent possible de trouver des billets sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Atlético de Madrid-Barcelone en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Liga entre l’Atlético de Madrid et Barcelone varie selon le canal de vente et l’emplacement des sièges. Voici une estimation des tarifs en euros, aussi bien auprès du club que sur les plateformes de revente :

1. Canaux officiels du club

Places classiques dans les tribunes supérieures : Les prix se situent généralement entre 50 € et 130 € environ, selon l’éloignement des sièges dans les tribunes supérieures.

Tribunes inférieures et latérales : Les billets classiques dans les tribunes inférieures et le long du terrain coûtent généralement entre 140 € et 280 € .

Formules VIP et prestations d’hospitalité : Les offres d’hospitalité haut de gamme du club commencent autour de 340 € et augmentent selon les prestations de restauration et l’accès aux salons inclus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par le club ont été vendus, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places dans les tribunes supérieures : Pour les matches très demandés, les billets coûtent généralement à partir de 110 € à 140 € .

Places intermédiaires et en angle : Les places classiques situées dans les sections intermédiaires coûtent généralement entre 220 € et 450 € , selon la demande au moment de l’achat.

Places en tribune inférieure et places premium le long du terrain : Les emplacements offrant les meilleures vues le long des lignes de touche et dans les blocs inférieurs se vendent souvent entre 500 € et plus de 900 € , tandis que les prestations d’hospitalité VIP exclusives proposées en supplément sur les plateformes de revente dépassent souvent 1 000 € .

Atlético de Madrid-Barcelone en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Atlético de Madrid-Barcelone : La forme des deux équipes

L’Atlético de Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, inscrivant neuf buts et en encaissant six sur cette période. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre le Real Madrid en Liga, le 20 septembre, un résultat qui a montré sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous. L’équipe a également inscrit quatre buts sans en encaisser face à Osasuna, mais ses défaites contre Liverpool en Ligue des champions et l’Athletic Bilbao en Liga illustrent l’irrégularité dont a fait preuve la formation de Simeone toutes compétitions confondues.

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches sans subir la moindre défaite, inscrivant 20 buts et n’en encaissant que neuf sur cette période. La formation de Flick a dernièrement battu Séville 3-1 à l’extérieur en Liga, le 19 septembre. Sa large victoire 7-2 contre le Racing Santander trois jours plus tôt souligne également la menace offensive qu’elle représente avant cette rencontre. Ses cinq victoires en cinq matches de Liga et de Ligue des champions témoignent d’une forme qui fait actuellement de Barcelone l’équipe la plus en vue d’Espagne.

Atlético de Madrid-Barcelone : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions, le 14 avril, et s’est soldée par une victoire 2-1 de Barcelone au Riyadh Air Metropolitano. Sur leurs cinq derniers duels toutes compétitions confondues, Barcelone s’est imposé trois fois contre deux pour l’Atlético de Madrid. Les deux équipes se sont également affrontées en Coupe du Roi et en Liga plus tôt en 2026. Barcelone a marqué 11 buts lors de ces cinq rencontres, contre huit pour l’Atlético, ce qui donne aux visiteurs un léger avantage tant sur le plan des résultats que des buts.