La Ligue des nations de l’UEFA propose une nouvelle affiche internationale alors que le Kosovo s’apprête à affronter Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina. Les deux équipes abordent cette rencontre du groupe B3 avec l’envie de prendre des points précieux pour améliorer leur classement et lutter pour la promotion.

GOAL vous présente toutes les informations essentielles sur le match, la disponibilité des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le Kosovo affronte Israël au stade Fadil Vokrri de Pristina. Le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA est prévu à l’heure indiquée ci-dessus.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Où acheter des billets pour Kosovo-Israël ?

Les billets officiels sont distribués sur la plateforme du pays hôte, gérée par la Fédération de football du Kosovo, qui assure la vente principale des places pour les matches à domicile à Pristina. Les supporters sont invités à surveiller les annonces officielles de mise en vente et à s’inscrire rapidement pour obtenir des places dans les tribunes ouvertes au grand public.

Si les contingents initiaux sont épuisés ou si les places classiques ne sont plus disponibles sur le site officiel, des plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Kosovo-Israël ?

Sur la billetterie officielle, les billets classiques pour ce match sont proposés à partir d’environ 15 à 20 €, selon l’emplacement et la catégorie choisis au stade Fadil Vokrri.

Sur des plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix se situent autour de 102 € lorsque les contingents classiques sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Kosovo-Israël en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Kosovo et d’Israël

Le Kosovo compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa plus récente rencontre s’est soldée par une victoire 3-0 contre Andorre en amical, en juin 2026. Son meilleur résultat sur cette période reste un succès 4-3 face à la Slovaquie en mars, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le Kosovo a encaissé au moins un but lors de quatre de ces cinq rencontres, son seul match sans encaisser de but ayant eu lieu contre Andorre.

Israël compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. L’équipe de Ben Shimon a battu l’Albanie 1-0 lors d’un match amical en juin et largement dominé la Moldavie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025. Elle reste invaincue depuis trois matches, même si deux d’entre eux se sont terminés par des nuls contre la Géorgie et la Lituanie.

Kosovo-Israël : Les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2023, lorsque le Kosovo s’était imposé 1-0 à domicile lors des qualifications pour le Championnat d’Europe. Auparavant, elles avaient fait match nul 1-1 en Israël en mars 2023, dans la même compétition. Sur ces deux rencontres, le Kosovo a l’avantage avec une victoire contre aucune pour Israël, et seulement trois buts ont été inscrits au total.



