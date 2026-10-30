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Comment acheter des billets pour Irlande-Kosovo : prix pour la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Irlande affronte le Kosovo en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec une rencontre internationale intense : la République d’Irlande s’apprête à recevoir le Kosovo à l’emblématique Aviva Stadium de Dublin. Les deux équipes visent les trois points pour améliorer leur position dans le groupe et tenter d’obtenir une promotion dans la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, les catégories de billets, les fourchettes de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débutera Irlande-Kosovo en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Irlande-Kosovo se disputera à l’Aviva Stadium de Dublin. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

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UEFA Nations League B - Journée 6
Aviva Stadium

Où acheter des billets pour Irlande-Kosovo ?

Les billets officiels sont distribués directement par Ticketmaster Ireland, partenaire billetterie officiel de la Fédération irlandaise de football pour les rencontres à domicile à l’Aviva Stadium. Les supporters ont intérêt à consulter la plateforme officielle dès l’ouverture de la vente au public pour obtenir des billets standard.

Si tous les billets mis en vente officiellement sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour Irlande-Kosovo ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent environ 35 à 50 € pour les places à l’Aviva Stadium, selon la catégorie choisie.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 115 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande-Kosovo en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande et du Kosovo

L’Irlande a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, avec neuf buts marqués et quatre encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre le Canada en juin, après deux victoires consécutives face au Qatar et à la Grenade. Le succès 5-0 contre la Grenade reste son résultat le plus net sur cette période, tandis qu’une défaite 2-2 contre la Tchéquie lors des qualifications pour la Coupe du monde constitue son seul revers.

Le Kosovo a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites, avec neuf buts marqués et cinq encaissés. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Andorre en juin. Un succès 3-4 en Slovaquie lors des qualifications pour la Coupe du monde illustre sa capacité à marquer beaucoup de buts, même si deux défaites consécutives contre la Tchéquie et la Turquie montrent qu’il peut se montrer vulnérable.

IRL

IRL - Forme

CAN
N1-1
KOS
D1-0
ISR
V0-3
AUT
N2-2
ISR
N1-1
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
KOS

KOS - Forme

AND
V3-0
IRL
V1-0
AUT
D3-1
ISR
N0-0
AUT
N1-1
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Irlande-Kosovo : les précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles précédentes confrontations entre l’Irlande et le Kosovo. Ce match sera la première rencontre recensée entre les deux équipes dans cette base de données.

Face à face

IrlandeNulKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlande badge
Irlande
IRL
0
FDM
0Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/1
Les deux équipes ont marqué0/1

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