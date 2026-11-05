La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec une rencontre internationale qui s’annonce intense : la République d’Irlande s’apprête à accueillir le Kosovo à l’emblématique Aviva Stadium de Dublin. Les deux équipes visent le maximum de points pour améliorer leur position dans le groupe et tenter d’obtenir une promotion dans la compétition.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, les catégories de billets, les tarifs et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débutera Irlande-Kosovo en Ligue B des nations de l’UEFA ?

Irlande-Kosovo se jouera à l’Aviva Stadium de Dublin. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Où acheter des billets pour Irlande-Kosovo ?

Les billets officiels sont vendus directement par Ticketmaster Ireland, partenaire billetterie officiel de la Fédération irlandaise de football pour les rencontres à domicile à l’Aviva Stadium. Les supporters ont intérêt à consulter la plateforme officielle suffisamment tôt pour obtenir des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets mis en vente initialement sont épuisés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le site officiel, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Irlande-Kosovo ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent à partir d’environ 35 à 50 € pour les places destinées au grand public à l’Aviva Stadium, selon la catégorie choisie.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les premiers prix tournent autour de 115 € lorsque les billets standard sont épuisés auprès des vendeurs officiels.

Irlande-Kosovo en Ligue B des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Irlande et du Kosovo

L’Irlande a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et quatre encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre le Canada en juin, après deux victoires consécutives face au Qatar et à la Grenade. Le succès 5-0 contre la Grenade reste son résultat le plus probant sur cette période, tandis qu’une défaite 2-2 contre la Tchéquie en qualifications pour la Coupe du monde constitue son seul revers.

Le Kosovo compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et cinq encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 3-0 contre Andorre en juin. Son succès 3-4 à l’extérieur contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde illustre sa capacité à marquer beaucoup de buts, même si ses deux défaites consécutives contre la Tchéquie et la Turquie montrent qu’il peut être vulnérable.

Irlande-Kosovo : les précédents face-à-face

Aucune donnée n’est disponible concernant de précédentes rencontres entre l’Irlande et le Kosovo. Ce match sera le premier affrontement recensé entre les deux équipes dans ce jeu de données.