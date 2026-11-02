Ipswich Town reçoit l’AFC Bournemouth le dimanche 8 novembre 2026 à Portman Road, à Ipswich.

Leurs dernières confrontations dans l’élite remontent à la saison 2024-2025 de Premier League. Les deux rencontres se sont achevées sur le score serré de 2-1. L’AFC Bournemouth s’est imposé 2-1 à Portman Road en décembre 2024, avant qu’Ipswich Town ne lui rende la pareille avec une victoire 2-1 à l’extérieur, au Vitality Stadium, en avril 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en Premier League ?

Le coup d’envoi d’Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth sera donné à Portman Road, à Ipswich, le dimanche 8 novembre 2026.

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Comment acheter des billets pour Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en Premier League ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour la prochaine rencontre de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus sûr et le plus officiel est de passer directement par Ipswich Town FC. Les billets sont généralement distribués par tirage au sort parmi les membres, lors de périodes de vente ouvertes à l’ensemble des membres, ainsi que par la billetterie officielle du club ou son portail en ligne.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Ipswich Town et l’AFC Bournemouth à Portman Road, selon qu’ils sont achetés par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes standard au prix officiel : Les places standard pour adultes commencent généralement aux alentours de 28 à 33 £ (selon la catégorie attribuée à la rencontre), tandis que les places de catégorie supérieure ou offrant une vue centrale coûtent davantage.

Les places standard pour adultes commencent généralement aux alentours de (selon la catégorie attribuée à la rencontre), tandis que les places de catégorie supérieure ou offrant une vue centrale coûtent davantage. Offres hospitalité : Les expériences VIP et les prestations d’hospitalité les jours de match, réservées directement sur le portail hospitalité du club, comprennent des places haut de gamme, l’accès à un salon et un service de restauration, à partir de 150 à plus de 300 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Tribune basse et places standard : Les billets standard proposés à la revente commencent généralement aux alentours de 100 à 110 £ selon l’offre disponible.

Les billets standard proposés à la revente commencent généralement aux alentours de selon l’offre disponible. Places en tribune latérale et places haut de gamme : Les places offrant une meilleure vue, dans les parties basses et hautes des tribunes latérales, coûtent entre 180 et plus de 350 £ .

Les places offrant une meilleure vue, dans les parties basses et hautes des tribunes latérales, coûtent entre . Revente de prestations VIP et d’hospitalité à la dernière minute : Le prix des offres très demandées ou des formules VIP proposées à la revente peut dépasser 500 à plus de 1 000 £ à l’approche du match.

Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Ipswich Town et de l’AFC Bournemouth

Ipswich aborde ce match en mauvaise forme, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour un bilan d’une victoire, aucun nul et quatre défaites. Son unique succès est survenu contre Crystal Palace, battu 3-2 à l’extérieur en Premier League. Depuis, Ipswich s’est incliné face à Liverpool, Arsenal en Carabao Cup, puis Everton, en encaissant de nombreux buts. Sur ces cinq matchs, Ipswich a inscrit huit buts et en a concédé dix. Sa défense constitue donc un sujet de préoccupation évident.

Bournemouth affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Liverpool en Premier League, mais l’équipe avait auparavant fait match nul 2-2 sur le terrain de Brentford et battu la Real Sociedad 2-1 à l’extérieur en Ligue Europa. Cette série comprend également une victoire 4-0 contre Lincoln City en Carabao Cup. Bournemouth a marqué dix buts et en a encaissé sept sur ces cinq matchs, affichant une production offensive supérieure à ce que pourrait laisser penser sa place en championnat.

Ipswich Town contre l’AFC Bournemouth : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 2 avril 2025, lorsque l’AFC Bournemouth a reçu Ipswich Town et s’est incliné 2-1. Auparavant, Ipswich avait reçu Bournemouth en décembre 2024 et s’était également incliné 2-1, ce qui signifie que Bournemouth a remporté leurs deux récentes confrontations en Premier League. Sur les cinq dernières rencontres recensées, qui comprennent également trois matchs de Championship, Bournemouth a l’avantage avec deux victoires, contre un match nul et deux autres nuls lors des rencontres restantes.