Comment acheter des billets pour Inter-Genoa : prix pour la Coupe d’Italie, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Inter reçoit le Genoa le mardi 1er décembre 2026 au stade Giuseppe-Meazza, à Milan.

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Serie A le 28 février 2026, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 à domicile. Leurs précédents affrontements ont souvent été serrés, comme lors du match nul disputé (2-2) sur le terrain du Genoa en août 2024.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Inter-Genoa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Inter-Genoa en Coupe d’Italie ?

Le coup d’envoi d’Inter-Genoa sera donné au stade Giuseppe-Meazza, à Milan, le mardi 1er décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Inter-Genoa en Coupe d’Italie ?

Pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Italie entre l’Inter et le Genoa à San Siro, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La principale option, et la plus sûre, est la billetterie officielle de l’Inter (gérée via Vivaticket). Vous pouvez y acheter des billets standard, choisir entre les catégories Base et Plus ou réserver des offres d’hospitalité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Coupe d’Italie lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Inter-Genoa en Coupe d’Italie ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Italie entre l’Inter et le Genoa :

1. Canaux officiels du club

Virages (tribunes derrière les buts / troisième anneau) : Les prix commencent généralement autour de 15 à 20 € .

Les prix commencent généralement autour de . Premier et deuxième anneaux (places latérales / le long de la ligne de touche) : Les prix se situent généralement entre 30 et 60 € .

Les prix se situent généralement entre . Offres d’hospitalité : Les prix commencent autour de 299 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Anneau supérieur / billets standard : À partir de 32 € .

À partir de . Catégorie 1 / places centrales : Généralement entre 36 et 65 € .

Généralement entre . Revente premium & catégories Silver : De 45 € à plus de 100 €.

Inter-Genoa en Coupe d’Italie : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Inter et du Genoa

L’Inter compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 face à l’AC Milan dans le derby de Serie A. Auparavant, le club avait battu Venezia 2-0 et la Fiorentina 2-1 en championnat, puis pris le dessus sur le Shakhtar Donetsk 1-0 en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, l’Inter a inscrit huit buts et en a encaissé sept, un bilan qui révèle une certaine fragilité défensive.

Le Genoa est en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 sur le terrain de Lecce en Serie A, le 1er novembre. L’équipe de De Rossi a également battu la Juventus 2-0 et Venezia 1-0 lors de deux journées de championnat consécutives et, auparavant, la Fiorentina 2-1. Sa seule défaite sur cette période a été concédée face à la Roma (2-0). Le Genoa a marqué neuf buts en cinq matches et en a encaissé quatre, des chiffres qui témoignent de sa confiance en attaque.

Inter-Genoa : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Serie A le 28 février 2026, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 à domicile. Sur leurs cinq derniers affrontements en Serie A, l’Inter compte trois victoires, contre un match nul et une victoire du Genoa. L’Inter a marqué huit buts lors de ces cinq rencontres, contre six pour le Genoa, notamment lors du match nul 2-2 sur le terrain de ce dernier en août 2024.