Le Club Atlético Independiente reçoit Boca Juniors à l’Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini le dimanche 25 octobre 2026. Le coup d’envoi est prévu à 17 h 00 ART (heure locale).

À quelle heure débute Independiente - Boca Juniors en Liga Profesional ?

Comment acheter des billets pour Independiente - Boca Juniors

Priorité aux membres officiels (Boletería VIP) : Toutes les ventes officielles se font en ligne, sur Boletería VIP ou le portail des membres du club. Les membres actifs (socios) bénéficient du premier créneau de réservation, généralement 4 à 5 jours avant le coup d’envoi, pour obtenir des bons d’accès numériques aux places debout (bonos) ou acheter des places en tribune (plateas).

Vente en ligne aux non-membres (invitados) : S’il reste des places en tribune après la période de priorité accordée aux membres, Independiente ouvre la vente en ligne aux non-membres (invitados) environ 48 à 72 heures avant le match, via Boletería VIP. L’inscription nécessite un passeport ou un DNI valide.

Billetterie sur place le jour du match : Contrairement à River ou Boca, Independiente ouvre parfois des guichets le matin du match pour vendre les places en tribune (plateas) restantes au Complejo de Tenis, à côté du stade, sur la Calle Cordero. Prévoyez des espèces (pesos argentins), car les terminaux de paiement peuvent connaître des problèmes de connexion en cas de forte affluence.

Organisateurs de séjours football et plateformes secondaires : Pour les visiteurs internationaux souhaitant s’assurer une entrée sans passer par les systèmes de paiement locaux, les organisateurs de séjours autour des matchs à Buenos Aires, comme LandingPadBA ou Tangol, proposent des forfaits comprenant des billets vérifiés en tribune, un accompagnement par des guides locaux et le transport aller-retour.

Entrée numérique et pièce d’identité obligatoire : Les billets sont délivrés sous forme de QR codes numériques via la plateforme Boletería VIP. Conformément au protocole de sécurité obligatoire Tribuna Segura en Argentine, chaque spectateur doit présenter un passeport physique ou une carte nationale d’identité correspondant à son billet aux points de contrôle de la police pour accéder au périmètre extérieur du stade.

Independiente - Boca Juniors en Liga Profesional : Tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Independiente et de Boca Juniors

Independiente compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs de Liga Profesional. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un 0-0 face à Talleres, tandis que sa plus lourde défaite sur cette période a été un revers 1-4 contre Instituto. Auparavant, le club s’était imposé à l’extérieur face à Union et à Central Cordoba de Santiago. Sur ces cinq matchs, Independiente a inscrit trois buts et en a encaissé six.

Boca Juniors compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 0-1 face à Vasco da Gama en Copa Sudamericana, tandis que sa dernière rencontre de Liga Profesional s’est terminée sur un 2-2 contre Instituto. Auparavant, Boca avait battu Union 3-0 et s’était imposé 0-2 sur le terrain de San Lorenzo. Sur ces cinq matchs, le club a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

Independiente - Boca Juniors : Les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par un nul 1-1 sur le terrain de Boca Juniors, en Liga Profesional, en avril 2026. Sur leurs cinq derniers duels, Boca présente le meilleur bilan, avec une victoire contre une pour Independiente, tandis que trois rencontres se sont terminées sur un nul. Ces résultats témoignent d’une rivalité disputée, sans qu’aucune des deux équipes ait réussi à prendre clairement l’ascendant au cours des dernières saisons.

Classement d’Independiente et de Boca Juniors



