Hull City reçoit Tottenham Hotspur le lundi 14 décembre 2026 au MKM Stadium, à Hull.

Leur dernière rencontre officielle remonte au 21 mai 2017, lorsque Tottenham avait conclu cette saison de Premier League par une large victoire 7–1 à l’extérieur, au MKM Stadium. Lors de ce dernier affrontement mémorable en 2017, Harry Kane avait inscrit un triplé et Dele Alli avait également marqué, scellant ce succès éclatant.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Hull City - Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Hull City - Tottenham Hotspur en Premier League ?

Hull City - Tottenham Hotspur aura lieu au MKM Stadium, à Hull, le lundi 14 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Hull City - Tottenham Hotspur en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City et Tottenham Hotspur, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Hull City : Pour les matches à domicile au MKM Stadium, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle de Hull City. Le club les propose généralement d’abord à ses membres, puis les met en vente auprès du grand public selon les disponibilités.

Pour les matches à domicile au MKM Stadium, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle de Hull City. Le club les propose généralement d’abord à ses membres, puis les met en vente auprès du grand public selon les disponibilités. Site officiel de Tottenham Hotspur : Pour les matches disputés à Londres ou si vous cherchez des places dans la tribune réservée aux visiteurs, sous réserve de règles strictes d’attribution et de conditions d’adhésion, le moyen le plus sûr est de passer par la billetterie officielle de Tottenham Hotspur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Hull City - Tottenham Hotspur en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Hull City et Tottenham Hotspur :

1. Canaux officiels des clubs

Match à domicile de Hull City (MKM Stadium) : Les prix vont de 24 £ à 45 £ selon la catégorie et la zone de placement. Les billets à tarif réduit et pour les jeunes coûtent moins cher (à partir d’environ 8 £ à 16 £ ).

Les prix vont de selon la catégorie et la zone de placement. Les billets à tarif réduit et pour les jeunes coûtent moins cher (à partir d’environ ). Billets en tribune visiteurs (plafond de Premier League) : Leur prix est plafonné à 30 £ pour les adultes.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Prix de départ à la revente : Ils débutent généralement autour de 90 £ à 124 £ .

Ils débutent généralement autour de . Prix moyens du marché et places premium : Ils varient de 193 £ à 330 £ et plus.

Hull City - Tottenham Hotspur en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Hull City et de Tottenham Hotspur

Hull City compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de Premier League, avec cinq buts marqués et cinq encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal, après un nul 2-2 face à Ipswich Town la semaine précédente. L’équipe de Jakirovic a fait match nul lors de trois de ses quatre dernières rencontres de championnat, sa seule victoire sur cette période ayant été obtenue contre Everton.

Tottenham compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches de Premier League, avec sept buts marqués et deux encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 sur le terrain de Leeds United, mettant fin à une série qui comprenait deux victoires consécutives à l’extérieur contre Chelsea et Coventry City. L’équipe de De Zerbi a gardé sa cage inviolée à deux reprises lors de ses cinq dernières sorties.

Hull City - Tottenham Hotspur : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre ces clubs remonte à mai 2017, lorsque Tottenham s’était imposé 7-1 au MKM Stadium en Premier League. Sur les cinq précédents affrontements recensés, Tottenham en a remporté trois, Hull aucun, et deux se sont terminés par un nul. Tottenham a inscrit 13 buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Hull.